В Самарской области локализовали пожар в Жигулевском заповеднике
Под Самарой локализовали природный пожар в заповеднике на площади 9,4 гектара
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиТушение пожара в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области
Тушение пожара в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области
САМАРА, 14 авг – РИА Новости. Лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области локализован на площади 9,4 гектара, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"В настоящее время лесной пожар в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска локализован на площади 9,4 гектаров", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших в пожаре нет.
По информации главка МЧС, для тушения пожара были привлечены 245 человек, 50 единиц техники, в том числе, от МЧС России 186 человек, 29 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлекались аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России.
Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения – 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.