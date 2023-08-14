https://ria.ru/20230814/pozhar-1889892233.html

В Самарской области локализовали пожар в Жигулевском заповеднике

В Самарской области локализовали пожар в Жигулевском заповеднике - РИА Новости, 14.08.2023

В Самарской области локализовали пожар в Жигулевском заповеднике

Лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области локализован на площади 9,4 гектара, сообщается в Telegram-канале регионального РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:51

2023-08-14T09:51

2023-08-14T09:51

происшествия

самарская область

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САМАРА, 14 авг – РИА Новости. Лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области локализован на площади 9,4 гектара, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "В настоящее время лесной пожар в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска локализован на площади 9,4 гектаров", - говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших в пожаре нет. По информации главка МЧС, для тушения пожара были привлечены 245 человек, 50 единиц техники, в том числе, от МЧС России 186 человек, 29 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлекались аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России. Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения – 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.

https://ria.ru/20230814/pozhar-1889875581.html

самарская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самарская область