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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз - РИА Новости, 14.08.2023
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:25
2023-08-14T06:25
2023-08-14T06:25
происшествия
красноярский край
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 14 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр. По информации центра, вечером в субботу в регионе действовало девять пожаров на общей площади 6 222,5 гектаров. "На 08.06 (04.06 мск) 14 августа 2023 года на территории края действует лесных пожаров - 2 на общей площади - 541 гектар", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что очаги действуют в Эвенкии на севере Красноярского края. Угрозы населенным пунктам нет. Все очаги находятся в зоне контроля.
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происшествия, красноярский край, природные пожары в россии
Происшествия, Красноярский край, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась в 11 раз
КРАСНОЯРСК, 14 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр.
По информации центра, вечером в субботу в регионе действовало девять пожаров на общей площади 6 222,5 гектаров.
«
"На 08.06 (04.06 мск) 14 августа 2023 года на территории края действует лесных пожаров - 2 на общей площади - 541 гектар", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что очаги действуют в Эвенкии на севере Красноярского края. Угрозы населенным пунктам нет. Все очаги находятся в зоне контроля.
Площадь лесного пожара в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара