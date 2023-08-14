https://ria.ru/20230814/pozhar-1889873366.html

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз - РИА Новости, 14.08.2023

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T06:25

2023-08-14T06:25

2023-08-14T06:25

происшествия

красноярский край

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877083395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_737fe4d7c57c2b9537133c5edebc9cdd.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр. По информации центра, вечером в субботу в регионе действовало девять пожаров на общей площади 6 222,5 гектаров. "На 08.06 (04.06 мск) 14 августа 2023 года на территории края действует лесных пожаров - 2 на общей площади - 541 гектар", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что очаги действуют в Эвенкии на севере Красноярского края. Угрозы населенным пунктам нет. Все очаги находятся в зоне контроля.

https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799063.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, природные пожары в россии