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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз - РИА Новости, 14.08.2023
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06:25 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/pozhar-1889873366.html
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз - РИА Новости, 14.08.2023
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:25
2023-08-14T06:25
происшествия
красноярский край
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 14 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр. По информации центра, вечером в субботу в регионе действовало девять пожаров на общей площади 6 222,5 гектаров. "На 08.06 (04.06 мск) 14 августа 2023 года на территории края действует лесных пожаров - 2 на общей площади - 541 гектар", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что очаги действуют в Эвенкии на севере Красноярского края. Угрозы населенным пунктам нет. Все очаги находятся в зоне контроля.
https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799063.html
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происшествия, красноярский край, природные пожары в россии
Происшествия, Красноярский край, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась в 11 раз

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась в 11 раз

© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Лесной пожар. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара, сообщает региональный лесопожарный центр.
По информации центра, вечером в субботу в регионе действовало девять пожаров на общей площади 6 222,5 гектаров.
«
"На 08.06 (04.06 мск) 14 августа 2023 года на территории края действует лесных пожаров - 2 на общей площади - 541 гектар", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что очаги действуют в Эвенкии на севере Красноярского края. Угрозы населенным пунктам нет. Все очаги находятся в зоне контроля.
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ПроисшествияКрасноярский крайПриродные пожары в России
 
 
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