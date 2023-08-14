https://ria.ru/20230814/poteri-1889997041.html
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военнослужащих и пять единиц техники,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:58
2023-08-14T15:58
2023-08-14T15:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении