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ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 14.08.2023 (обновлено: 15:59 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/poteri-1889997041.html
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военнослужащих и пять единиц техники,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:58
2023-08-14T15:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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