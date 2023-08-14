https://ria.ru/20230814/poteri-1889997041.html

ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.08.2023

ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военнослужащих и пять единиц техники,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:58

2023-08-14T15:58

2023-08-14T15:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 90 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф