https://ria.ru/20230814/poteri-1889995407.html
ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.08.2023
ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:53
2023-08-14T15:53
2023-08-14T16:09
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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украина, россия, испания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Испания
ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Херсонском направлении