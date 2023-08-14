https://ria.ru/20230814/poteri-1889995407.html

ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.08.2023

ВСУ потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:53

2023-08-14T15:53

2023-08-14T16:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

испания

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

испания

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2023

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украина, россия, испания