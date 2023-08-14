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Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.08.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, противник потерял до 150 военнослужащих и 12 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:49

2023-08-14T15:49

2023-08-14T15:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

красногоровка

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, противник потерял до 150 военнослужащих и 12 единиц техники, включая одну британскую гаубицу FH-70, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: "FH-70" производства Великобритании и "МСТА-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

красногоровка

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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, красногоровка