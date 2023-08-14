https://ria.ru/20230814/poteri-1889994570.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, противник потерял до 150 военнослужащих и 12 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:49
2023-08-14T15:49
2023-08-14T15:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
красногоровка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, противник потерял до 150 военнослужащих и 12 единиц техники, включая одну британскую гаубицу FH-70, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: "FH-70" производства Великобритании и "МСТА-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
красногоровка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Красногоровка
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных на Донецком направлении