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Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 14.08.2023 (обновлено: 15:53 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/poteri-1889994570.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, противник потерял до 150 военнослужащих и 12 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:49
2023-08-14T15:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
красногоровка
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, противник потерял до 150 военнослужащих и 12 единиц техники, включая одну британскую гаубицу FH-70, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: "FH-70" производства Великобритании и "МСТА-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Красногоровка
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, противник потерял до 150 военнослужащих и 12 единиц техники, включая одну британскую гаубицу FH-70, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: "FH-70" производства Великобритании и "МСТА-Б", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаКрасногоровка
 
 
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