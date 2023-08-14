https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html

РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт"

РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт" - РИА Новости, 14.08.2023

РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт"

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) продолжает проводить серию обучающих вебинаров по оформлению ветеринарного сертификата на платформе "Мой... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:37

2023-08-14T16:37

2023-08-14T17:03

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) продолжает проводить серию обучающих вебинаров по оформлению ветеринарного сертификата на платформе "Мой экспорт", сообщает центр."Россельхознадзор упростил получение ветеринарного сертификата посредством интеграции ФГИС ВетИС и цифровой платформы "Мой экспорт" (ФГАИС "Одно окно"). С 1 сентября этого года российские экспортеры смогут подать заявку в электронной форме на оформление ветеринарного сертификата только через платформу "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Одним из основных преимуществ использования оптимизированного сервиса платформы "Мой экспорт" для экспортеров является сокращение времени на оформление ветсертификатов. Экспортеру нужно лишь подать онлайн-заявку, которая проверяется дистанционно до 8 часов. При этом компании для проверки документации не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит, исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который требуется предъявить на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.Для удобства экспортеров специалисты платформы "Мой экспорт" проводят обучающие вебинары. За графиком онлайн-встреч можно следить в Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация" или в разделе дополнительной информации описания сервиса "Запрос ветеринарного сертификата". Ближайшие вебинары запланированы на 16 августа (14.00 мск) и 29 августа (10.00 мск). Количество участников не ограничено. На встрече экспортерам подробно и доступно расскажут, как пройти в электронной форме процедуру подачи заявки, ответят на наиболее популярные вопросы.Подробная инструкция по работе с сервисом "Запрос ветеринарного сертификата" и видеоинструкция находятся на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20230810/rets-1889348108.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)