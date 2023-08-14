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РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт" - РИА Новости, 14.08.2023
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16:37 14.08.2023 (обновлено: 17:03 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html
РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт"
РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт" - РИА Новости, 14.08.2023
РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт"
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) продолжает проводить серию обучающих вебинаров по оформлению ветеринарного сертификата на платформе "Мой... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:37
2023-08-14T17:03
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) продолжает проводить серию обучающих вебинаров по оформлению ветеринарного сертификата на платформе "Мой экспорт", сообщает центр."Россельхознадзор упростил получение ветеринарного сертификата посредством интеграции ФГИС ВетИС и цифровой платформы "Мой экспорт" (ФГАИС "Одно окно"). С 1 сентября этого года российские экспортеры смогут подать заявку в электронной форме на оформление ветеринарного сертификата только через платформу "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Одним из основных преимуществ использования оптимизированного сервиса платформы "Мой экспорт" для экспортеров является сокращение времени на оформление ветсертификатов. Экспортеру нужно лишь подать онлайн-заявку, которая проверяется дистанционно до 8 часов. При этом компании для проверки документации не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит, исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который требуется предъявить на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.Для удобства экспортеров специалисты платформы "Мой экспорт" проводят обучающие вебинары. За графиком онлайн-встреч можно следить в Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация" или в разделе дополнительной информации описания сервиса "Запрос ветеринарного сертификата". Ближайшие вебинары запланированы на 16 августа (14.00 мск) и 29 августа (10.00 мск). Количество участников не ограничено. На встрече экспортерам подробно и доступно расскажут, как пройти в электронной форме процедуру подачи заявки, ответят на наиболее популярные вопросы.Подробная инструкция по работе с сервисом "Запрос ветеринарного сертификата" и видеоинструкция находятся на платформе "Мой экспорт".
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россия, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ обучает экспортеров оформлению ветсертификата на "Мой экспорт"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) продолжает проводить серию обучающих вебинаров по оформлению ветеринарного сертификата на платформе "Мой экспорт", сообщает центр.
"Россельхознадзор упростил получение ветеринарного сертификата посредством интеграции ФГИС ВетИС и цифровой платформы "Мой экспорт" (ФГАИС "Одно окно"). С 1 сентября этого года российские экспортеры смогут подать заявку в электронной форме на оформление ветеринарного сертификата только через платформу "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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10 августа, 18:07
Одним из основных преимуществ использования оптимизированного сервиса платформы "Мой экспорт" для экспортеров является сокращение времени на оформление ветсертификатов. Экспортеру нужно лишь подать онлайн-заявку, которая проверяется дистанционно до 8 часов. При этом компании для проверки документации не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит, исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.
При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который требуется предъявить на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.
Для удобства экспортеров специалисты платформы "Мой экспорт" проводят обучающие вебинары. За графиком онлайн-встреч можно следить в Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация" или в разделе дополнительной информации описания сервиса "Запрос ветеринарного сертификата". Ближайшие вебинары запланированы на 16 августа (14.00 мск) и 29 августа (10.00 мск). Количество участников не ограничено. На встрече экспортерам подробно и доступно расскажут, как пройти в электронной форме процедуру подачи заявки, ответят на наиболее популярные вопросы.
Подробная инструкция по работе с сервисом "Запрос ветеринарного сертификата" и видеоинструкция находятся на платформе "Мой экспорт".
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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