https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html

Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково"

Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково" - РИА Новости, 14.08.2023

Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково"

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продлит соглашение с московским аэропортом "Внуково" и продолжит выполнять часть рейсов из него, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:47

2023-08-14T12:47

2023-08-14T14:28

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аэрофлот

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продлит соглашение с московским аэропортом "Внуково" и продолжит выполнять часть рейсов из него, сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Будет дальше летать, соглашение со "Внуково" будет продлено. И пропорция рейсов ("Победы" во "Внуково" и "Шереметьево") сохранится", - ответил Александровский на вопрос, стоит ли ожидать полного перехода лоукостера в "Шереметьево" после окончания договора с "Внуково" в 2024 году. В интервью газете "Ведомости" он рассказал, что "Победа" – единственная авиакомпания группы, которая эксплуатирует 100% своего парка. С точки зрения показателей эффективности – налета, загрузки, эксплуатации воздушных судов – "Победа" остается лидером не только российского, но и международного рынка. Загрузка рейсов "Победы" достигает рекордных 97%, самолеты проводят в воздухе от 15 до 18 часов в сутки. Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот".

https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889932967.html

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Артем Смирнов

россия, аэрофлот, победа (авиакомпания), новости - туризм