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Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково" - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
12:47 14.08.2023 (обновлено: 14:28 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html
Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково"
Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково" - РИА Новости, 14.08.2023
Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково"
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продлит соглашение с московским аэропортом "Внуково" и продолжит выполнять часть рейсов из него, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:47
2023-08-14T14:28
россия
аэрофлот
победа (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продлит соглашение с московским аэропортом "Внуково" и продолжит выполнять часть рейсов из него, сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Будет дальше летать, соглашение со "Внуково" будет продлено. И пропорция рейсов ("Победы" во "Внуково" и "Шереметьево") сохранится", - ответил Александровский на вопрос, стоит ли ожидать полного перехода лоукостера в "Шереметьево" после окончания договора с "Внуково" в 2024 году. В интервью газете "Ведомости" он рассказал, что "Победа" – единственная авиакомпания группы, которая эксплуатирует 100% своего парка. С точки зрения показателей эффективности – налета, загрузки, эксплуатации воздушных судов – "Победа" остается лидером не только российского, но и международного рынка. Загрузка рейсов "Победы" достигает рекордных 97%, самолеты проводят в воздухе от 15 до 18 часов в сутки. Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот".
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россия, аэрофлот, победа (авиакомпания), новости - туризм
Россия, Аэрофлот, Победа (авиакомпания), Туризм, Новости - Туризм

Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продлит соглашение с московским аэропортом "Внуково" и продолжит выполнять часть рейсов из него, сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Будет дальше летать, соглашение со "Внуково" будет продлено. И пропорция рейсов ("Победы" во "Внуково" и "Шереметьево") сохранится", - ответил Александровский на вопрос, стоит ли ожидать полного перехода лоукостера в "Шереметьево" после окончания договора с "Внуково" в 2024 году.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Аэрофлот" до конца года планирует повысить зарплаты 90% персонала
12:45
В интервью газете "Ведомости" он рассказал, что "Победа" – единственная авиакомпания группы, которая эксплуатирует 100% своего парка. С точки зрения показателей эффективности – налета, загрузки, эксплуатации воздушных судов – "Победа" остается лидером не только российского, но и международного рынка. Загрузка рейсов "Победы" достигает рекордных 97%, самолеты проводят в воздухе от 15 до 18 часов в сутки.
Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот".
 
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