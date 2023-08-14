https://ria.ru/20230814/pogoda-1889877430.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 14.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T07:55
2023-08-14T07:55
2023-08-14T07:55
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье - от плюс 20 до плюс 25 градусов", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230813/navodnenie-1889808985.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
"Фобос": в понедельник в Москве ожидаются кратковременные дожди