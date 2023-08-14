https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889993573.html
Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября
Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября
Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:00
2023-08-14T16:00
2023-08-14T16:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
домашние животные
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "С 1 сентября в регионе в силу вступает закон о регистрации домашних животных. Регистрация собак будет обязательна, кошек - по желанию хозяев. Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, собак и кошек можно будет поставить на учет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента их покупки. "Для регистрации владелец вместе с питомцем посещает Госветклинику, предоставляет свой паспорт и при наличии- ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при наличии. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале Госуслуг", - добавил Филимонов. Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных собак и кошек, а также оказать своевременную помощь в поиске пропавших питомцев, сообщили в Минсельхозпроде.
https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889575711.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, домашние животные
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"С 1 сентября в регионе в силу вступает закон о регистрации домашних животных. Регистрация собак будет обязательна, кошек - по желанию хозяев. Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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По данным ведомства, собак и кошек можно будет поставить на учет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента их покупки.
"Для регистрации владелец вместе с питомцем посещает Госветклинику, предоставляет свой паспорт и при наличии- ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при наличии. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале Госуслуг", - добавил Филимонов.
Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных собак и кошек, а также оказать своевременную помощь в поиске пропавших питомцев, сообщили в Минсельхозпроде.