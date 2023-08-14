Рейтинг@Mail.ru
Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:00 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889993573.html
Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября
Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября
Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:00
2023-08-14T16:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
домашние животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889995894_0:93:2862:1703_1920x0_80_0_0_9f786f1e5fc6b7cc76e59c83289895bb.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "С 1 сентября в регионе в силу вступает закон о регистрации домашних животных. Регистрация собак будет обязательна, кошек - по желанию хозяев. Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, собак и кошек можно будет поставить на учет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента их покупки. "Для регистрации владелец вместе с питомцем посещает Госветклинику, предоставляет свой паспорт и при наличии- ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при наличии. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале Госуслуг", - добавил Филимонов. Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных собак и кошек, а также оказать своевременную помощь в поиске пропавших питомцев, сообщили в Минсельхозпроде.
https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889575711.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889995894_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_d35810617c37afe886fe96c36d9e1944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), георгий филимонов, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, домашние животные

Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМолодые люди со своими питомцами
Молодые люди со своими питомцами - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"С 1 сентября в регионе в силу вступает закон о регистрации домашних животных. Регистрация собак будет обязательна, кошек - по желанию хозяев. Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Около 40 тысяч гектаров земли в Подмосковье обработали от борщевика
11 августа, 15:30
По данным ведомства, собак и кошек можно будет поставить на учет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента их покупки.
"Для регистрации владелец вместе с питомцем посещает Госветклинику, предоставляет свой паспорт и при наличии- ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при наличии. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале Госуслуг", - добавил Филимонов.
Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных собак и кошек, а также оказать своевременную помощь в поиске пропавших питомцев, сообщили в Минсельхозпроде.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимоновдомашние животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала