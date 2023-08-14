https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889993573.html

Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября

Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября - РИА Новости, 14.08.2023

Регистрация домашних животных станет обязательной в МО с 1 сентября

Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:00

2023-08-14T16:00

2023-08-14T16:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

домашние животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889995894_0:93:2862:1703_1920x0_80_0_0_9f786f1e5fc6b7cc76e59c83289895bb.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Регистрация приобретенных животных в возрасте трех месяцев и старше станет обязательной для владельцев собак и по желанию для владельцев кошек, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "С 1 сентября в регионе в силу вступает закон о регистрации домашних животных. Регистрация собак будет обязательна, кошек - по желанию хозяев. Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, собак и кошек можно будет поставить на учет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента их покупки. "Для регистрации владелец вместе с питомцем посещает Госветклинику, предоставляет свой паспорт и при наличии- ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при наличии. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале Госуслуг", - добавил Филимонов. Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных собак и кошек, а также оказать своевременную помощь в поиске пропавших питомцев, сообщили в Минсельхозпроде.

https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889575711.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов, домашние животные