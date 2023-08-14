https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889970261.html

Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы

Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы - РИА Новости, 14.08.2023

Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы

Более 3 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщила министр... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:37

2023-08-14T14:37

2023-08-14T14:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

школа

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Подмосковные первоклассники получили к началу учебного года рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Это добрая и масштабная программа охватила более 3 тысяч детей из семей с низкими доходами", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, в рюкзаке уже лежат все необходимые школьнику предметы: тетради, пенал, канцелярия, пластилин. Меры поддержки предоставлены семьям, чьи дети в этом году идут в первый класс и доход которых на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей.

https://ria.ru/20230811/detsady-1889574841.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), школа