https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889970261.html
Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы
Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы - РИА Новости, 14.08.2023
Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы
Более 3 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщила министр... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:37
2023-08-14T14:37
2023-08-14T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889968812_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a618984a75b23f2a0780f2a4d92dd840.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Подмосковные первоклассники получили к началу учебного года рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Это добрая и масштабная программа охватила более 3 тысяч детей из семей с низкими доходами", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, в рюкзаке уже лежат все необходимые школьнику предметы: тетради, пенал, канцелярия, пластилин. Меры поддержки предоставлены семьям, чьи дети в этом году идут в первый класс и доход которых на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей.
https://ria.ru/20230811/detsady-1889574841.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889968812_52:0:1189:853_1920x0_80_0_0_fbb53204e062d15964b9d6d246acb3cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), школа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Школа