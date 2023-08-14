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Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы - РИА Новости, 14.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:37 14.08.2023 (обновлено: 14:38 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889970261.html
Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы
Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы - РИА Новости, 14.08.2023
Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы
Более 3 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщила министр... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:37
2023-08-14T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
школа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Подмосковные первоклассники получили к началу учебного года рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Это добрая и масштабная программа охватила более 3 тысяч детей из семей с низкими доходами", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, в рюкзаке уже лежат все необходимые школьнику предметы: тетради, пенал, канцелярия, пластилин. Меры поддержки предоставлены семьям, чьи дети в этом году идут в первый класс и доход которых на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей.
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московская область (подмосковье), школа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Школа

Более 3 тысяч первоклашек в Подмосковье получили собранные школьные ранцы

CC BY 4.0 / Министерство социального развития Московской области / Cropped image / Первоклассники Подмосковья получили к началу учебного года рюкзак со школьными принадлежностями
Первоклассники Подмосковья получили к началу учебного года рюкзак со школьными принадлежностями - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство социального развития Московской области / Cropped image /
Первоклассники Подмосковья получили к началу учебного года рюкзак со школьными принадлежностями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили ранцы со всеми необходимыми школьными принадлежностями к 1 сентября, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
"Подмосковные первоклассники получили к началу учебного года рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Это добрая и масштабная программа охватила более 3 тысяч детей из семей с низкими доходами", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
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По данным ведомства, в рюкзаке уже лежат все необходимые школьнику предметы: тетради, пенал, канцелярия, пластилин. Меры поддержки предоставлены семьям, чьи дети в этом году идут в первый класс и доход которых на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Школа
 
 
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