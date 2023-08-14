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МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми - РИА Новости, 14.08.2023
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16:42 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/perm-1890009071.html
МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми
МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми - РИА Новости, 14.08.2023
МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку обновлению и расширению кемпингового комплекса в Пермском крае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:42
2023-08-14T16:42
пермский край
пермь
мсп банк
корпорация мсп
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку обновлению и расширению кемпингового комплекса в Пермском крае, сообщает пресс-служба кредитной организации. МСП Банк выдал индивидуальному предпринимателю из Перми туристический экспресс-кредит в размере 3 миллионов рублей сроком на 3 года. Средства, предоставленные по льготной ставке в рамках программы Минэкономразвития "1764", будут направлены на строительство двух новых модульных домиков на территории гостиничного комплекса "Домики в лесу Хютте", говорится в сообщении. "Туристическая отрасль России сейчас активно развивается. Мы видим большой спрос на кредитную поддержку от предпринимателей из этой сферы. Наше сотрудничество с предпринимателями из Перми - пример того, когда бизнесу не нужен большой чек под инвестиционный проект, но важно получить финансирование в кратчайший срок и с минимальным пакетом документов. Именно под такие задачи был разработан специализированный экспресс-кредит. Подать заявку можно на сайте банка в любое время из любой точки мира – получить кредит можно уже через 72 часа", - рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении. Зона отдыха на берегу реки близ деревни Шалашная в Пермском крае начала работать в 2021 году. Кемпинговый комплекс полностью состоит из модульных домиков, которые изготавливаются и собираются на заводе. Монтаж и подключение дома к общим сетям занимают в среднем около одного рабочего дня. Туристический льготный экспресс-кредит МСП Банка предоставляется индивидуальным предпринимателям и юрлицам, зарегистрированным не менее года назад. Сумма кредита составляет от 50 тысяч рублей до 50 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых. Финансирование предоставляется без залога и предусматривает возможность отсрочки оплаты основного долга на 90 дней, а также досрочное погашение без комиссии. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230811/ekspress-kredity-1889533830.html
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пермский край, пермь, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов
Пермский край, Пермь, МСП Банк, Корпорация МСП, Андрей Белоусов

МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку обновлению и расширению кемпингового комплекса в Пермском крае, сообщает пресс-служба кредитной организации.
МСП Банк выдал индивидуальному предпринимателю из Перми туристический экспресс-кредит в размере 3 миллионов рублей сроком на 3 года. Средства, предоставленные по льготной ставке в рамках программы Минэкономразвития "1764", будут направлены на строительство двух новых модульных домиков на территории гостиничного комплекса "Домики в лесу Хютте", говорится в сообщении.
Логотип корпорации МСП
МСП Банк увеличил максимальную сумму экспресс-кредитов
11 августа, 13:10
"Туристическая отрасль России сейчас активно развивается. Мы видим большой спрос на кредитную поддержку от предпринимателей из этой сферы. Наше сотрудничество с предпринимателями из Перми - пример того, когда бизнесу не нужен большой чек под инвестиционный проект, но важно получить финансирование в кратчайший срок и с минимальным пакетом документов. Именно под такие задачи был разработан специализированный экспресс-кредит. Подать заявку можно на сайте банка в любое время из любой точки мира – получить кредит можно уже через 72 часа", - рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
Зона отдыха на берегу реки близ деревни Шалашная в Пермском крае начала работать в 2021 году. Кемпинговый комплекс полностью состоит из модульных домиков, которые изготавливаются и собираются на заводе. Монтаж и подключение дома к общим сетям занимают в среднем около одного рабочего дня.
Логотип корпорации МСП
Объем поддержки бизнеса СКФО от МСП Банка вырос в 3,5 раза
25 июля, 14:11
Туристический льготный экспресс-кредит МСП Банка предоставляется индивидуальным предпринимателям и юрлицам, зарегистрированным не менее года назад. Сумма кредита составляет от 50 тысяч рублей до 50 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых. Финансирование предоставляется без залога и предусматривает возможность отсрочки оплаты основного долга на 90 дней, а также досрочное погашение без комиссии.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Пермский крайПермьМСП БанкКорпорация МСПАндрей Белоусов
 
 
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