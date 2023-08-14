https://ria.ru/20230814/perm-1890009071.html

МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми

МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми - РИА Новости, 14.08.2023

МСП Банк поддержал развитие кемпингового комплекса в Перми

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку обновлению и расширению кемпингового комплекса в Пермском крае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:42

2023-08-14T16:42

2023-08-14T16:42

пермский край

пермь

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку обновлению и расширению кемпингового комплекса в Пермском крае, сообщает пресс-служба кредитной организации. МСП Банк выдал индивидуальному предпринимателю из Перми туристический экспресс-кредит в размере 3 миллионов рублей сроком на 3 года. Средства, предоставленные по льготной ставке в рамках программы Минэкономразвития "1764", будут направлены на строительство двух новых модульных домиков на территории гостиничного комплекса "Домики в лесу Хютте", говорится в сообщении. "Туристическая отрасль России сейчас активно развивается. Мы видим большой спрос на кредитную поддержку от предпринимателей из этой сферы. Наше сотрудничество с предпринимателями из Перми - пример того, когда бизнесу не нужен большой чек под инвестиционный проект, но важно получить финансирование в кратчайший срок и с минимальным пакетом документов. Именно под такие задачи был разработан специализированный экспресс-кредит. Подать заявку можно на сайте банка в любое время из любой точки мира – получить кредит можно уже через 72 часа", - рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении. Зона отдыха на берегу реки близ деревни Шалашная в Пермском крае начала работать в 2021 году. Кемпинговый комплекс полностью состоит из модульных домиков, которые изготавливаются и собираются на заводе. Монтаж и подключение дома к общим сетям занимают в среднем около одного рабочего дня. Туристический льготный экспресс-кредит МСП Банка предоставляется индивидуальным предпринимателям и юрлицам, зарегистрированным не менее года назад. Сумма кредита составляет от 50 тысяч рублей до 50 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых. Финансирование предоставляется без залога и предусматривает возможность отсрочки оплаты основного долга на 90 дней, а также досрочное погашение без комиссии. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230811/ekspress-kredity-1889533830.html

https://ria.ru/20230725/podderzhka-1886165813.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов