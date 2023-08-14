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В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ - РИА Новости, 14.08.2023
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15:17 14.08.2023 (обновлено: 15:18 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/partiya-1889985118.html
В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ
В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ - РИА Новости, 14.08.2023
В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ
Верховный суд Белоруссии ликвидировал одну из старейших в стране оппозиционных партий – Партию БНФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:17
2023-08-14T15:18
в мире
белоруссия
минск
объединенная гражданская партия
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МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии ликвидировал одну из старейших в стране оппозиционных партий – Партию БНФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В Белоруссии был принят закон о партиях, который ужесточает условия их создания и функционирования. В конце февраля глава минюста не исключал, что из-за нового закона количество партий в стране может сократиться до трех-четырех против 15 зарегистрированных до вступления документа в силу. Действовавшие до принятия закона партии должны пройти перерегистрацию или самоликвидироваться. Уже несколько партий, не выполнивших требования нового законодательства, были ликвидированы в республике Верховным судом по иску министерства юстиции. "Четырнадцатого августа 2023 года решением Верховного суда Республики Беларусь ликвидирована партия БНФ, зарегистрированная министерством юстиции Республики Беларусь 19 августа 1993 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - проинформировали в пресс-службе. Лидер Партии БНФ Григорий Костусев в настоящее время отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы по делу о заговоре с целью госпереворота в Белоруссии. В начале августа должны быть приняты решения в отношении всех партий о регистрации в соответствии с новыми требованиями или о подаче иска в Верховный суд о ликвидации. По последним данным, перерегистрацию прошли Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости. Партия "Белая Русь" была создана в этом году уже в соответствии с уточненными требованиями законодательства. В стране остаются зарегистрированными девять партий, включая созданную и перерегистрированные в этом году. При этом в Верховном суде 15 августа запланировано рассмотрение иска минюста о ликвидации еще одной из наиболее активных оппозиционных партий в стране - Объединенной гражданской партии. В частности, новым законом определены универсальные основные цели и задачи политических партий, которые должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии. Изменены условия создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности членов с тысячи до 5 тысяч человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880957232.html
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880663105.html
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в мире, белоруссия, минск, объединенная гражданская партия
В мире, Белоруссия, Минск, Объединенная гражданская партия
В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ

Верховный суд Белоруссии ликвидировал оппозиционную Партию БНФ

© Flickr / Dennis JarvisПлощадь Независимости в Минске
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Flickr / Dennis Jarvis
Площадь Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии ликвидировал одну из старейших в стране оппозиционных партий – Партию БНФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В Белоруссии был принят закон о партиях, который ужесточает условия их создания и функционирования. В конце февраля глава минюста не исключал, что из-за нового закона количество партий в стране может сократиться до трех-четырех против 15 зарегистрированных до вступления документа в силу. Действовавшие до принятия закона партии должны пройти перерегистрацию или самоликвидироваться. Уже несколько партий, не выполнивших требования нового законодательства, были ликвидированы в республике Верховным судом по иску министерства юстиции.
«
"Четырнадцатого августа 2023 года решением Верховного суда Республики Беларусь ликвидирована партия БНФ, зарегистрированная министерством юстиции Республики Беларусь 19 августа 1993 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - проинформировали в пресс-службе.
Лидер Партии БНФ Григорий Костусев в настоящее время отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы по делу о заговоре с целью госпереворота в Белоруссии.
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В начале августа должны быть приняты решения в отношении всех партий о регистрации в соответствии с новыми требованиями или о подаче иска в Верховный суд о ликвидации. По последним данным, перерегистрацию прошли Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости. Партия "Белая Русь" была создана в этом году уже в соответствии с уточненными требованиями законодательства. В стране остаются зарегистрированными девять партий, включая созданную и перерегистрированные в этом году.
При этом в Верховном суде 15 августа запланировано рассмотрение иска минюста о ликвидации еще одной из наиболее активных оппозиционных партий в стране - Объединенной гражданской партии.
В частности, новым законом определены универсальные основные цели и задачи политических партий, которые должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии. Изменены условия создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности членов с тысячи до 5 тысяч человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.
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