https://ria.ru/20230814/partiya-1889985118.html

В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ

В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ - РИА Новости, 14.08.2023

В Белоруссии ликвидировали оппозиционную Партию БНФ

Верховный суд Белоруссии ликвидировал одну из старейших в стране оппозиционных партий – Партию БНФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:17

2023-08-14T15:17

2023-08-14T15:18

в мире

белоруссия

минск

объединенная гражданская партия

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МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии ликвидировал одну из старейших в стране оппозиционных партий – Партию БНФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В Белоруссии был принят закон о партиях, который ужесточает условия их создания и функционирования. В конце февраля глава минюста не исключал, что из-за нового закона количество партий в стране может сократиться до трех-четырех против 15 зарегистрированных до вступления документа в силу. Действовавшие до принятия закона партии должны пройти перерегистрацию или самоликвидироваться. Уже несколько партий, не выполнивших требования нового законодательства, были ликвидированы в республике Верховным судом по иску министерства юстиции. "Четырнадцатого августа 2023 года решением Верховного суда Республики Беларусь ликвидирована партия БНФ, зарегистрированная министерством юстиции Республики Беларусь 19 августа 1993 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - проинформировали в пресс-службе. Лидер Партии БНФ Григорий Костусев в настоящее время отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы по делу о заговоре с целью госпереворота в Белоруссии. В начале августа должны быть приняты решения в отношении всех партий о регистрации в соответствии с новыми требованиями или о подаче иска в Верховный суд о ликвидации. По последним данным, перерегистрацию прошли Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости. Партия "Белая Русь" была создана в этом году уже в соответствии с уточненными требованиями законодательства. В стране остаются зарегистрированными девять партий, включая созданную и перерегистрированные в этом году. При этом в Верховном суде 15 августа запланировано рассмотрение иска минюста о ликвидации еще одной из наиболее активных оппозиционных партий в стране - Объединенной гражданской партии. В частности, новым законом определены универсальные основные цели и задачи политических партий, которые должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии. Изменены условия создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности членов с тысячи до 5 тысяч человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880957232.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880663105.html

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, объединенная гражданская партия