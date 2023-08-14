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Ответственность за распространение фото военных объектов могут ужесточить - РИА Новости, 14.08.2023
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09:37 14.08.2023 (обновлено: 09:45 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/otvetstvennost-1889888342.html
Ответственность за распространение фото военных объектов могут ужесточить
Ответственность за распространение фото военных объектов могут ужесточить - РИА Новости, 14.08.2023
Ответственность за распространение фото военных объектов могут ужесточить
Крым инициирует изменения в федеральное законодательство по ужесточению ответственности за распространение в публичном поле фото и видеозаписей военных и... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:37
2023-08-14T09:45
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Крым инициирует изменения в федеральное законодательство по ужесточению ответственности за распространение в публичном поле фото и видеозаписей военных и стратегических объектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.."Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - написал Аксенов.Аксенов подчеркнул, что те, кто публикует подобную информацию, "являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел".Глава республики также призвал всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят военным и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне.
https://ria.ru/20230814/krym-1889884958.html
республика крым
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сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым
Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым
Ответственность за распространение фото военных объектов могут ужесточить

Ответственность за публикацию фото и видео военных объектов могут ужесточить

CC0 / / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
CC0 / /
Ноутбук. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Крым инициирует изменения в федеральное законодательство по ужесточению ответственности за распространение в публичном поле фото и видеозаписей военных и стратегических объектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале..
"Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - написал Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что те, кто публикует подобную информацию, "являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел".
Глава республики также призвал всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят военным и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Сергей Аксенов (политик)БезопасностьРеспублика Крым
 
 
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