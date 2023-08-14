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“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/odessa-1890020903.html
“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой
“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой - РИА Новости, 14.08.2023
“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой
Для России Одесса представляет огромное историческое значение, поэтому желание вернуть свои земли обратно полностью оправдано, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:10
2023-08-14T17:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
одесса
денис пушилин
ян гагин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Для России Одесса представляет огромное историческое значение, поэтому желание вернуть свои земли обратно полностью оправдано, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.“Одесса исторически важна для России. Думаю, здесь будет уместна следующая аналогия: допустим, Техас оказался снова под мексиканским контролем. Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту территорию обратно и обеспечить ее сохранность в составе Америки. То же самое в России”, – прокомментировал ситуацию эксперт.Джонсон отметил, что у России есть все военные мощности, чтобы продвигаться вперед.Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что Российская армия готова к полноценному наступлению в ДНР, но активная оборона сейчас выгоднее. Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил советник Дениса Пушилина.
https://ria.ru/20230814/tanki-1889985873.html
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россия
донецкая народная республика
одесса
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россия, донецкая народная республика, одесса, денис пушилин, ян гагин, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Одесса, Денис Пушилин, Ян Гагин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Одесса имеет большую значимость для России

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Для России Одесса представляет огромное историческое значение, поэтому желание вернуть свои земли обратно полностью оправдано, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
“Одесса исторически важна для России. Думаю, здесь будет уместна следующая аналогия: допустим, Техас оказался снова под мексиканским контролем. Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту территорию обратно и обеспечить ее сохранность в составе Америки. То же самое в России”, – прокомментировал ситуацию эксперт.
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Джонсон отметил, что у России есть все военные мощности, чтобы продвигаться вперед.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что Российская армия готова к полноценному наступлению в ДНР, но активная оборона сейчас выгоднее. Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил советник Дениса Пушилина.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаОдессаДенис ПушилинЯн ГагинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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