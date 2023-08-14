https://ria.ru/20230814/odessa-1890020903.html

“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой

“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой - РИА Новости, 14.08.2023

“Важно для России”: в США рассказали, что произойдет с Одессой

Для России Одесса представляет огромное историческое значение, поэтому желание вернуть свои земли обратно полностью оправдано, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:10

2023-08-14T17:10

2023-08-14T17:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

одесса

денис пушилин

ян гагин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Для России Одесса представляет огромное историческое значение, поэтому желание вернуть свои земли обратно полностью оправдано, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.“Одесса исторически важна для России. Думаю, здесь будет уместна следующая аналогия: допустим, Техас оказался снова под мексиканским контролем. Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту территорию обратно и обеспечить ее сохранность в составе Америки. То же самое в России”, – прокомментировал ситуацию эксперт.Джонсон отметил, что у России есть все военные мощности, чтобы продвигаться вперед.Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что Российская армия готова к полноценному наступлению в ДНР, но активная оборона сейчас выгоднее. Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил советник Дениса Пушилина.

https://ria.ru/20230814/tanki-1889985873.html

https://ria.ru/20230814/ugroza-1889917548.html

россия

донецкая народная республика

одесса

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россия, донецкая народная республика, одесса, денис пушилин, ян гагин, центральное разведывательное управление (цру)