https://ria.ru/20230814/odessa-1889876739.html
В Одессе вспыхнуло несколько пожаров после серии взрывов, заявил мэр города
В Одессе вспыхнуло несколько пожаров после серии взрывов, заявил мэр города - РИА Новости, 14.08.2023
В Одессе вспыхнуло несколько пожаров после серии взрывов, заявил мэр города
Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе на Украине этой ночью после серии взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T07:39
2023-08-14T07:39
2023-08-14T07:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе на Украине этой ночью после серии взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе, в регионе была объявлена воздушная тревога. "Вспыхнуло несколько пожаров..." - написал Труханов в социальной сети Facebook.*Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230814/donetsk-1889874232.html
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в мире, одесса, россия, украина, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Геннадий Труханов
В Одессе вспыхнуло несколько пожаров после серии взрывов, заявил мэр города
Мэр Одессы Труханов: в городе вспыхнуло несколько пожаров после серии взрывов
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе на Украине этой ночью после серии взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе, в регионе была объявлена воздушная тревога.
ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами
"Вспыхнуло несколько пожаров..." - написал Труханов в социальной сети Facebook
.*
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне