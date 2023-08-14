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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:28 14.08.2023 (обновлено: 03:00 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/odessa-1889865721.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одессе, в регионе продолжает действовать воздушная тревога. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T02:28
2023-08-14T03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одессе, в регионе продолжает действовать воздушная тревога. Согласно украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное"), в период примерно с 1.29 по 2.17 поступило не менее пяти сообщений о новых взрывах в городе. Ранее издание также сообщило о первых взрывах в ночь на понедельник. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

В Одессе вслед за сигналом воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© ГУ ДСНС України в Одеській областіОдесса
Одесса
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одессе, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.
Согласно украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное"), в период примерно с 1.29 по 2.17 поступило не менее пяти сообщений о новых взрывах в городе.
Ранее издание также сообщило о первых взрывах в ночь на понедельник.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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01:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаВооруженные силы РФ
 
 
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