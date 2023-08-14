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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/obstrel-1890052166.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:32
2023-08-14T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
макеевка
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале ведомства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.В 17.05 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
https://ria.ru/20230814/boepripasy-1890032390.html
горловка
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донецкая народная республика
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в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке и Горловке шесть снарядов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале ведомства.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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В 17.05 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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