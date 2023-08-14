https://ria.ru/20230814/obstrel-1890004763.html
При обстреле ДНР со стороны ВСУ ранен ребенок
При обстреле ДНР со стороны ВСУ ранен ребенок - РИА Новости, 14.08.2023
При обстреле ДНР со стороны ВСУ ранен ребенок
Ребенок пострадал в результате обстрела Юрьевки дальнобойными ракетами со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:28
2023-08-14T16:28
2023-08-14T16:28
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Юрьевки дальнобойными ракетами со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Юрьевка, пострадал ребенок – мальчик 2017 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 9.50 украинские войска выпустили по Юрьевке две дальнобойные ракеты.
https://ria.ru/20230814/obstrel-1889860963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле ДНР со стороны ВСУ ранен ребенок
При обстреле ДНР со стороны ВСУ дальнобойными ракетами ранен ребенок
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Юрьевки дальнобойными ракетами со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Юрьевка, пострадал ребенок – мальчик 2017 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 9.50 украинские войска выпустили по Юрьевке две дальнобойные ракеты.
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР