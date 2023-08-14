https://ria.ru/20230814/obstrel-1890004763.html

При обстреле ДНР со стороны ВСУ ранен ребенок

При обстреле ДНР со стороны ВСУ ранен ребенок - РИА Новости, 14.08.2023

При обстреле ДНР со стороны ВСУ ранен ребенок

Ребенок пострадал в результате обстрела Юрьевки дальнобойными ракетами со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:28

2023-08-14T16:28

2023-08-14T16:28

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Юрьевки дальнобойными ракетами со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Юрьевка, пострадал ребенок – мальчик 2017 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 9.50 украинские войска выпустили по Юрьевке две дальнобойные ракеты.

https://ria.ru/20230814/obstrel-1889860963.html

донецкая народная республика

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, сцкк