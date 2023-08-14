https://ria.ru/20230814/obstrel-1889981869.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 14.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:13

2023-08-14T15:13

2023-08-14T15:13

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред) по направлению: 12.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 14.45 и 14.50 украинские войска выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230814/belgorod-1889940339.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

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донецк, макеевка, сцкк, нато