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Поселок Гольмовский частично обесточен после обстрела
Поселок Гольмовский частично обесточен после обстрела - РИА Новости, 14.08.2023
Поселок Гольмовский частично обесточен после обстрела
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:44
2023-08-14T14:44
2023-08-14T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Вследствие обстрела с позиций украинских карателей частично обесточен поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в понедельник сообщило, что в 13.55 Горловка подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. По городу было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230814/mask-1889866989.html
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гольмовский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, гольмовский, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Гольмовский, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
Поселок Гольмовский частично обесточен после обстрела
Приходько: поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела ВСУ