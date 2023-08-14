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Поселок Гольмовский частично обесточен после обстрела

Поселок Гольмовский частично обесточен после обстрела - РИА Новости, 14.08.2023

Поселок Гольмовский частично обесточен после обстрела

Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:44

2023-08-14T14:44

2023-08-14T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

гольмовский

иван приходько

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Вследствие обстрела с позиций украинских карателей частично обесточен поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в понедельник сообщило, что в 13.55 Горловка подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. По городу было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230814/mask-1889866989.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, гольмовский, иван приходько, донецкая народная республика