https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html

Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию

Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию - РИА Новости, 14.08.2023

Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:29

2023-08-14T14:29

2023-08-14T14:29

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владимир путин

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технологии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера международного ядерного образования."Я просил бы вашего одобрения, если можно. У нас есть такое, образно говоря, намоленное место - Обнинск, где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ. Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования", - сказал Лихачев в ходе встречи. Он также добавил, что Обнинск очень выгодно находится относительно Москвы и аэропортов. "Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много", - согласился Путин.Лихачев рассказал главе государства о планах осенью собрать в Обнинске большую конференцию, которая станет в будущем частью Форума молодёжи и студентов. "Около 50 стран именно по ядерной линии направляют нам своих молодых представителей. Очень важная задача ‒ работать с ними, влиять на процессы в мире, но не менее важная задача ‒ воспитывать своих. И нам очень приятно, что во всей цепочке ‒ детский сад, школа, вуз, производство ‒ мы не только даём людям компетенции, но и формируем гражданскую позицию. Это позволяет нам с опережением двигаться вперед", - рассказал глава "Росатома"."Спасибо. Так и сделаем", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20220624/obninsk-1797891371.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, форум "армия — 2023", экономика, технологии