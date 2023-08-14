https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html
Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию
Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию - РИА Новости, 14.08.2023
Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:29
2023-08-14T14:29
2023-08-14T14:29
россия
владимир путин
форум "армия — 2023"
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786666_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_9afdbae8cfedda96a1d4a993300ec648.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера международного ядерного образования."Я просил бы вашего одобрения, если можно. У нас есть такое, образно говоря, намоленное место - Обнинск, где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ. Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования", - сказал Лихачев в ходе встречи. Он также добавил, что Обнинск очень выгодно находится относительно Москвы и аэропортов. "Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много", - согласился Путин.Лихачев рассказал главе государства о планах осенью собрать в Обнинске большую конференцию, которая станет в будущем частью Форума молодёжи и студентов. "Около 50 стран именно по ядерной линии направляют нам своих молодых представителей. Очень важная задача ‒ работать с ними, влиять на процессы в мире, но не менее важная задача ‒ воспитывать своих. И нам очень приятно, что во всей цепочке ‒ детский сад, школа, вуз, производство ‒ мы не только даём людям компетенции, но и формируем гражданскую позицию. Это позволяет нам с опережением двигаться вперед", - рассказал глава "Росатома"."Спасибо. Так и сделаем", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20220624/obninsk-1797891371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786666_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_925584c83e781e6f1fbadb56b1e59df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, форум "армия — 2023", экономика, технологии
Россия, Владимир Путин, Форум "Армия — 2023", Экономика, Технологии
Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию
Путин поддержал идею Лихачева создать в Обнинске кластер по ядерному образованию
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера международного ядерного образования.
"Я просил бы вашего одобрения, если можно. У нас есть такое, образно говоря, намоленное место - Обнинск, где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ. Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования", - сказал Лихачев в ходе встречи. Он также добавил, что Обнинск очень выгодно находится относительно Москвы и аэропортов.
"Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много", - согласился Путин.
Лихачев рассказал главе государства о планах осенью собрать в Обнинске большую конференцию, которая станет в будущем частью Форума молодёжи и студентов. "Около 50 стран именно по ядерной линии направляют нам своих молодых представителей. Очень важная задача ‒ работать с ними, влиять на процессы в мире, но не менее важная задача ‒ воспитывать своих. И нам очень приятно, что во всей цепочке ‒ детский сад, школа, вуз, производство ‒ мы не только даём людям компетенции, но и формируем гражданскую позицию. Это позволяет нам с опережением двигаться вперед", - рассказал глава "Росатома".
"Спасибо. Так и сделаем", - отреагировал президент.
В Обнинске открыли аллею атомных городов