Рейтинг@Mail.ru
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 14.08.2023 (обновлено: 14:27 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/niger-1889954585.html
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере - РИА Новости, 14.08.2023
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере
Совет мира и безопасности Африканского союза проводит встречу, на которой обсуждает последние новости о ситуации в Нигере, где недавно произошел государственный РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:47
2023-08-14T14:27
нигер
в мире
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
западная африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719568_0:196:3000:1884_1920x0_80_0_0_96994c50b81f392201686ea15a64ee6b.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза проводит встречу, на которой обсуждает последние новости о ситуации в Нигере, где недавно произошел государственный переворот."Совет мира и безопасности АС проводит заседание с целью получения обновленной информации о развитии ситуации в Нигере и усилиях по ее урегулированию", - говорится в заявлении совета, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).На заседании присутствуют председатель Совета Вилли Ньямитве, председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, представитель Нигера Амаду Хасан Маи Дава и представитель председателя ЭКОВАС.Ранее Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру, включая возможное применение силы как крайней меры.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230813/niger-1889788553.html
нигер
западная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719568_216:0:2728:1884_1920x0_80_0_0_89cacf9f38923ad27de917389387bbf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, в мире, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023, западная африка
Нигер, В мире, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023, Западная Африка
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере

Совет мира и безопасности Афросоюза проводит заседание по событиям в Нигере

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза проводит встречу, на которой обсуждает последние новости о ситуации в Нигере, где недавно произошел государственный переворот.
"Совет мира и безопасности АС проводит заседание с целью получения обновленной информации о развитии ситуации в Нигере и усилиях по ее урегулированию", - говорится в заявлении совета, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).
На заседании присутствуют председатель Совета Вилли Ньямитве, председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, представитель Нигера Амаду Хасан Маи Дава и представитель председателя ЭКОВАС.
Ранее Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру, включая возможное применение силы как крайней меры.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники Национального совета Нигера по охране родины (CNSP) держит плакат с фотографией генерала Абдурахамана Тиани в Ниамее - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти
Вчера, 12:10
 
НигерВ миреМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023Западная Африка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала