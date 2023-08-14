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Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере - РИА Новости, 14.08.2023
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере
Совет мира и безопасности Африканского союза проводит встречу, на которой обсуждает последние новости о ситуации в Нигере, где недавно произошел государственный РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:47
2023-08-14T13:47
2023-08-14T14:27
нигер
в мире
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
западная африка
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза проводит встречу, на которой обсуждает последние новости о ситуации в Нигере, где недавно произошел государственный переворот."Совет мира и безопасности АС проводит заседание с целью получения обновленной информации о развитии ситуации в Нигере и усилиях по ее урегулированию", - говорится в заявлении совета, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).На заседании присутствуют председатель Совета Вилли Ньямитве, председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, представитель Нигера Амаду Хасан Маи Дава и представитель председателя ЭКОВАС.Ранее Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру, включая возможное применение силы как крайней меры.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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нигер, в мире, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023, западная африка
Нигер, В мире, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023, Западная Африка
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит встречу по ситуации в Нигере
Совет мира и безопасности Афросоюза проводит заседание по событиям в Нигере
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза проводит встречу, на которой обсуждает последние новости о ситуации в Нигере, где недавно произошел государственный переворот.
"Совет мира и безопасности АС проводит заседание с целью получения обновленной информации о развитии ситуации в Нигере и усилиях по ее урегулированию", - говорится в заявлении совета, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).
На заседании присутствуют председатель Совета Вилли Ньямитве, председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, представитель Нигера Амаду Хасан Маи Дава и представитель председателя ЭКОВАС.
Ранее Африканский союз поддержал решения ЭКОВАС по Нигеру, включая возможное применение силы как крайней меры.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки
осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти