https://ria.ru/20230814/nagrada-1889887974.html
Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда
Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда - РИА Новости, 14.08.2023
Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда
Президент России Владимир Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева за выдающиеся заслуги... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:34
2023-08-14T09:34
2023-08-14T12:17
вячеслав лебедев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева за выдающиеся заслуги в развитии судебной системы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Лебедев отмечает в понедельник 80-летие."За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укрепления законности и правопорядка наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Лебедева Вячеслава Михайловича", - говорится в документе.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя ВС РФ с юбилеем, отметив авторитет, опыт и профессионализм Лебедева."Вы пользуетесь заслуженным авторитетом, многое делаете для укрепления государственности, демократических основ нашего общества, защиты прав граждан, обеспечивая верховенство закона и справедливости. Ваш опыт, профессионализм, работа по повышению эффективности судебной системы, вклад в совершенствование законодательства вызывают уважение", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Спикер ГД также пожелал Лебедеву успехов, здоровья и счастья.
https://ria.ru/20230809/nagrazhdenie-1889121734.html
https://ria.ru/20230814/lebedev-1889493011.html
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РИА Новости
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вячеслав лебедев, владимир путин, политика, россия
Вячеслав Лебедев, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда
Путин наградил орденом Андрея Первозванного председателя ВС Вячеслава Лебедева