https://ria.ru/20230814/muzyka-1889969361.html
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира - РИА Новости, 14.08.2023
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира
Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:35
2023-08-14T14:35
2023-08-14T14:35
культура
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москва
алжир (провинция)
узбекистан
юрий башмет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
музыка
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Всего в фестивале примут участие музыканты из 18 стран. В их числе – оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и Герцеговины и т.д. На фестивале выступят: Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и юношеский симфонический оркестр городов "Росатома". На фестивале будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, концерт которого завершит фестиваль 20 августа. Инициатором и главным действующим лицом Фестиваля станет Всероссийский юношеский симфонический оркестр, худрук и главный дирижер народный артист СССР Юрий Башмет. В прошлом году оркестр отметил свой первый серьезный юбилей – 10 лет с момента создания коллектива. Оркестр был сформирован на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса. За 10 лет Всероссийский юношеский симфонический оркестр многократно выступал в ведущих концертных залах мира – Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле и с огромным успехом и желанием гастролирует по России. Проведение ежегодного Фестиваля юношеских симфонических оркестром мира в Москве – это новый этап развития коллектива. Фестиваль в российской столице проходит при поддержке правительства Москвы. -0-
https://ria.ru/20230812/nochzavodov-1887354134.html
москва
алжир (провинция)
узбекистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, москва, алжир (провинция), узбекистан, юрий башмет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", музыка
Культура, Справки, Москва, Алжир (провинция), Узбекистан, Юрий Башмет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Музыка
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира
В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Всего в фестивале примут участие музыканты из 18 стран. В их числе – оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и Герцеговины и т.д.
На фестивале выступят: Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и юношеский симфонический оркестр городов "Росатома". На фестивале будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, концерт которого завершит фестиваль 20 августа.
Инициатором и главным действующим лицом Фестиваля станет Всероссийский юношеский симфонический оркестр, худрук и главный дирижер народный артист СССР Юрий Башмет.
В прошлом году оркестр отметил свой первый серьезный юбилей – 10 лет с момента создания коллектива. Оркестр был сформирован на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса.
За 10 лет Всероссийский юношеский симфонический оркестр многократно выступал в ведущих концертных залах мира – Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле и с огромным успехом и желанием гастролирует по России.
Проведение ежегодного Фестиваля юношеских симфонических оркестром мира в Москве – это новый этап развития коллектива.
Фестиваль в российской столице проходит при поддержке правительства Москвы. -0-
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