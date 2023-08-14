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В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира - РИА Новости, 14.08.2023
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Культура
 
14:35 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/muzyka-1889969361.html
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира - РИА Новости, 14.08.2023
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира
Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:35
2023-08-14T14:35
культура
справки
москва
алжир (провинция)
узбекистан
юрий башмет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
музыка
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Всего в фестивале примут участие музыканты из 18 стран. В их числе – оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и Герцеговины и т.д. На фестивале выступят: Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и юношеский симфонический оркестр городов "Росатома". На фестивале будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, концерт которого завершит фестиваль 20 августа. Инициатором и главным действующим лицом Фестиваля станет Всероссийский юношеский симфонический оркестр, худрук и главный дирижер народный артист СССР Юрий Башмет. В прошлом году оркестр отметил свой первый серьезный юбилей – 10 лет с момента создания коллектива. Оркестр был сформирован на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса. За 10 лет Всероссийский юношеский симфонический оркестр многократно выступал в ведущих концертных залах мира – Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле и с огромным успехом и желанием гастролирует по России. Проведение ежегодного Фестиваля юношеских симфонических оркестром мира в Москве – это новый этап развития коллектива. Фестиваль в российской столице проходит при поддержке правительства Москвы. -0-
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москва
алжир (провинция)
узбекистан
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справки, москва, алжир (провинция), узбекистан, юрий башмет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", музыка
Культура, Справки, Москва, Алжир (провинция), Узбекистан, Юрий Башмет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Музыка
В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира

В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира

© Фото : предоставлено пресс-службой МКЗ "Зарядье"Симфонический оркестр республики Татарстан под руководством дирижера Александра Сладковского
Симфонический оркестр республики Татарстан под руководством дирижера Александра Сладковского - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой МКЗ "Зарядье"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Всего в фестивале примут участие музыканты из 18 стран. В их числе – оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и Герцеговины и т.д.
На фестивале выступят: Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и юношеский симфонический оркестр городов "Росатома". На фестивале будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, концерт которого завершит фестиваль 20 августа.
Инициатором и главным действующим лицом Фестиваля станет Всероссийский юношеский симфонический оркестр, худрук и главный дирижер народный артист СССР Юрий Башмет.
В прошлом году оркестр отметил свой первый серьезный юбилей – 10 лет с момента создания коллектива. Оркестр был сформирован на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса.
За 10 лет Всероссийский юношеский симфонический оркестр многократно выступал в ведущих концертных залах мира – Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле и с огромным успехом и желанием гастролирует по России.
Проведение ежегодного Фестиваля юношеских симфонических оркестром мира в Москве – это новый этап развития коллектива.
Фестиваль в российской столице проходит при поддержке правительства Москвы. -0-
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КультураСправкиМоскваАлжир (провинция)УзбекистанЮрий БашметГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Музыка
 
 
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