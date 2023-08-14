https://ria.ru/20230814/muzyka-1889969361.html

В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира

В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира - РИА Новости, 14.08.2023

В России пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира

Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:35

2023-08-14T14:35

2023-08-14T14:35

культура

справки

москва

алжир (провинция)

узбекистан

юрий башмет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835786589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc14806ecf1392c4439406778367bfcf.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира впервые пройдет с 18 по 20 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Всего в фестивале примут участие музыканты из 18 стран. В их числе – оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и Герцеговины и т.д. На фестивале выступят: Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и юношеский симфонический оркестр городов "Росатома". На фестивале будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, концерт которого завершит фестиваль 20 августа. Инициатором и главным действующим лицом Фестиваля станет Всероссийский юношеский симфонический оркестр, худрук и главный дирижер народный артист СССР Юрий Башмет. В прошлом году оркестр отметил свой первый серьезный юбилей – 10 лет с момента создания коллектива. Оркестр был сформирован на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса. За 10 лет Всероссийский юношеский симфонический оркестр многократно выступал в ведущих концертных залах мира – Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле и с огромным успехом и желанием гастролирует по России. Проведение ежегодного Фестиваля юношеских симфонических оркестром мира в Москве – это новый этап развития коллектива. Фестиваль в российской столице проходит при поддержке правительства Москвы. -0-

https://ria.ru/20230812/nochzavodov-1887354134.html

москва

алжир (провинция)

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

справки, москва, алжир (провинция), узбекистан, юрий башмет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", музыка