https://ria.ru/20230814/muzyka-1888828001.html

Поменяли ориентир: почему в Азии любят российских музыкантов

Поменяли ориентир: почему в Азии любят российских музыкантов - РИА Новости, 14.08.2023

Поменяли ориентир: почему в Азии любят российских музыкантов

В Пекине с большим успехом прошли гастроли Большого театра, в Шанхае устроили овацию Валерию Гергиеву с симфоническим оркестром Мариинского театра, в Пхеньяне... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:05

культура

китай

шанхай

пекин

витас

махар вазиев

валерий гергиев

большой театр

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. В Пекине с большим успехом прошли гастроли Большого театра, в Шанхае устроили овацию Валерию Гергиеву с симфоническим оркестром Мариинского театра, в Пхеньяне торжественно исполнили патриотический хит певца Shaman — в Азии все больше интересуются российскими артистами. О том, чем они покоряют зрителей, — в материале РИА Новости.Российская классика: шедевр мирового искусстваАзиатская публика с большой любовью встречает классических исполнителей — шедевры русской музыки узнаваемы и востребованы в любое время.Например, в конце июля танцоры Большого театра триумфально выступили в Пекине, полностью опровергнув стереотип о безэмоциональном и "спокойном" китайском зрителе. По словам руководителя балетной труппы Махара Вазиева, артистов встречали с "элементами буйства"."Учитывая, что мы были здесь в последний раз пять лет назад, публика, мне кажется, замечательная и встречала нас очень тепло, порой даже с какими-то эмоциональными элементами буйства, поэтому все прекрасно и я очень доволен", — сказал он.А в конце марта в Шанхае с аншлагами прошли концерты Валерия Гергиева с симфоническим оркестром Мариинского театра: только за первые 20 минут продали более восьми тысяч билетов."Гергиев — настоящий мастер. Когда он дирижирует, даже знакомые произведения звучат совершенно по-новому", — отметил Ван Цзиянь, музыковед Китайской академии искусств.В программу вошли произведения Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича. Однако с особенным чувством китайцы относятся к Сергею Рахманинову — в этом году по всему миру отмечают 150-летний юбилей композитора."Мне кажется, что наиболее она (музыка Сергея Рахманинова. — Прим. ред.) почитаема и исполняема именно в Китае. Почему? Потому что корни китайского пианизма идут из России, вся китайская школа в общем произошла от русской. И все китайские пианисты, которые получали, например, премии на Конкурсе имени Чайковского, учились у наших, русских педагогов, у них исконно русская школа", — заявил пианист и директор оперного театра в Нанкине Максим Могилевский.Подтверждение его слов — гастроли Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии по крупнейшим городам Китая. Музыканты выступили в Пекине, Таньцзине, Ухане, Нанкине, Гуанчжоу, Чанше и Шанхае, билеты были раскуплены за месяц до концертов.Российская эстрада: европейская экзотика Любовь азиатов не ограничивается классикой: они давно с интересом присматриваются к российской поп-музыке. Некоторые наши артисты используют эту возможность для продвижения и заработка. Ведь населения в Азии в разы больше, а значит, собрать крупную площадку куда легче. Первопроходцы — группа "Тату": девушки стали мегапопулярными в Японии и Китае.Недавно Полина Гагарина участвовала в шоу Singer в КНР. Она пела на китайском — освоить непростой язык помогал репетитор. Но в интернете завирусилось исполнение на русском: у "Кукушки" 38 миллионов просмотров. В Сети даже есть отдельные видео с бурной реакцией иностранцев на этот хит.Творчеством автора песни, Виктора Цоя, заинтересовались и в Южной Корее. Кавер-версии "Кукушки" и "Восьмиклассницы" набрали более 1,5 миллиона просмотров на канале певца Сон Вон Соба. В комментариях корейца хвалили за упорство в освоении русского языка и душевность."Ты большой молодец — так спеть на чужом языке", "Какое красивое и душевное исполнение", "Спасибо за песню на русском, представляю, как это сложно для вас", "Это очень бережный кавер с большим уважением к оригиналу", — отмечали поклонники.В Китае давно популярен Витас. В Шанхае ему даже установили своеобразный памятник: в полуобнаженном виде певец с жабрами играет на баяне. В 2006-м исполнитель снялся для местного телевидения, а затем приехал с гастролями. Артист регулярно собирает залы, поет несколько песен на китайском, появляется на телеканалах КНР, снимает "говорящие" клипы вроде "Made in China". Некоторые считают его успех в Азии результатом умелой рекламы, но продюсер Витаса Сергей Пудовкин уверен, что причина в другом."Точного ответа, почему Витас так популярен в Китае, наверное, нет. Просто, как всегда, сработало сочетание его голоса и яркой внешности. <…> Также ажиотажные и в Японии проходят концерты, и в Корее, просто китайский рынок — самый большой, массовый и активный", — сказал Пудовкин.Пока Витас поет в Китае для миллионных залов, другие российские звезды ориентируются на Южную Корею. В их числе — Anna Asti: в конце марта артистка собрала несколько тысяч человек на выступлении в Сеуле.Публике в Северной Корее больше полюбился Shaman: песню "Встанем" кореянки исполнили на концерте в Пхеньяне в честь 70-летия окончания Корейской войны. В попурри также вошли композиции Олега Газманова и Булата Окуджавы."Это чудо какое-то, какие голоса, какое исполнение! Действительно, космос! И все это заслуга нашего Шамана", "Корейцам браво! Восхитительное исполнение!", "Удивительно талантливо — и песня Ярослава, и исполнение кореянок", — написали в комментариях.Благодаря теплому приему, интересу к экзотике и финансовым возможностям азиатский рынок становится все более перспективной площадкой. Вполне возможно, что скоро он будет главным направлением для российских звезд, заменив ориентир на западный шоу-бизнес.

https://ria.ru/20230320/asti-1859089558.html

https://ria.ru/20230619/vystavka-1879048038.html

китай

шанхай

пекин

южная корея

кндр (северная корея)

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

китай, шанхай, пекин, витас, махар вазиев, валерий гергиев, большой театр, мариинский театр, shaman (ярослав дронов) , музыка, театр, южная корея, кндр (северная корея)