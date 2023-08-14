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Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ участка в ТиНАО - РИА Новости, 14.08.2023
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18:40 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/moskva-1890041755.html
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ участка в ТиНАО
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ участка в ТиНАО - РИА Новости, 14.08.2023
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ участка в ТиНАО
Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) неэффективно используемого участка в ТиНАО,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:40
2023-08-14T18:40
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) неэффективно используемого участка в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Редевелопмент площадки проведет строительная фирма "СМУ-10", которая сможет построить на ней общественно-деловые объекты с рабочими местами для 300 человек. Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что за право реорганизации участка площадью почти 3,5 гектара в поселении Сосенском боролись три инвестора. Стоимость права на заключение договора КРТ в ходе торгов возросла более чем в три раза, достигнув почти 25,7 миллиона рублей.По информации столичного департамента городского имущества, на неэффективно используемой территории планируется возвести 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, включая технопарк и торгово-развлекательный комплекс. В настоящее время на данном земельном участке находятся старые склады и стоянки спецтехники.В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ участка в ТиНАО

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона определили инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) неэффективно используемого участка в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Редевелопмент площадки проведет строительная фирма "СМУ-10", которая сможет построить на ней общественно-деловые объекты с рабочими местами для 300 человек. Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Он уточнил, что за право реорганизации участка площадью почти 3,5 гектара в поселении Сосенском боролись три инвестора. Стоимость права на заключение договора КРТ в ходе торгов возросла более чем в три раза, достигнув почти 25,7 миллиона рублей.
По информации столичного департамента городского имущества, на неэффективно используемой территории планируется возвести 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, включая технопарк и торгово-развлекательный комплекс. В настоящее время на данном земельном участке находятся старые склады и стоянки спецтехники.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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