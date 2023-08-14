https://ria.ru/20230814/moskva-1890012005.html

Прибор для навигации станции "Луна-25" разработали в Москве

Прибор для навигации станции "Луна-25" разработали в Москве - РИА Новости, 14.08.2023

Прибор для навигации станции "Луна-25" разработали в Москве

Московский научно-производственный центр разработал прибор для высокоточной навигации, который используется на запущенной 11 августа станции "Луна-25", сообщил... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:15

2023-08-14T17:15

2023-08-14T17:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Московский научно-производственный центр разработал прибор для высокоточной навигации, который используется на запущенной 11 августа станции "Луна-25", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичному Научно-производственному центру автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (НПЦАП) поставили задачу в кратчайшие сроки создать полностью российский прибор. Так, был разработан инерциальный блок "Биус-Л", который предназначен для определения ориентации и ускорений при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра. Он построен полностью на отечественных комплектующих, включая электронику", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Прибор предназначен для обеспечения высокой точности полета аппарата в космическом пространстве и посадки в сложных условиях Южного полюса Луны.Интегрированная инерциально-спутниковая система управления для разгонного блока (РБ) "Фрегат", который вывел станцию на траекторию полета к Луне, также была разработана в НПЦАП. "Фрегат", который уже использовался в 117 пусках, обеспечивает эффективное выполнение задач по выведению космических аппаратов на целевые орбиты или отлетные от Земли траектории, пояснил заместитель генерального конструктора Александр Сапожников.

https://ria.ru/20230814/rfid-metki-1890011025.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский