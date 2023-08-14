https://ria.ru/20230814/moshennichestvo-1889886847.html
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами - РИА Новости, 14.08.2023
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами
Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:27
2023-08-14T09:27
2023-08-14T10:47
общество
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758126550_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_2cb00ac9414712cca71bc8c9a5fa8a6f.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту, сообщила пресс-служба ВТБ. "В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные", — говорится в материале. На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов. "Чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.Он добавил, что обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения.
https://ria.ru/20230814/telegram-1889872226.html
https://ria.ru/20230804/moshennichestvo-1888265717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758126550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_062076d13a59e2c191d93cd923b93dbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, втб
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами
ВТБ: мошенники стали красть деньги под предлогом замены социальных карт
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту, сообщила пресс-служба ВТБ.
"В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные", — говорится в материале.
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества через Telegram
На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.
"Чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.
Он добавил, что обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения.
Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество