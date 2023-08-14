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В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами - РИА Новости, 14.08.2023
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09:27 14.08.2023 (обновлено: 10:47 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/moshennichestvo-1889886847.html
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами - РИА Новости, 14.08.2023
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами
Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:27
2023-08-14T10:47
общество
россия
втб
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту, сообщила пресс-служба ВТБ. "В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные", — говорится в материале. На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов. "Чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.Он добавил, что обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения.
https://ria.ru/20230814/telegram-1889872226.html
https://ria.ru/20230804/moshennichestvo-1888265717.html
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общество, россия, втб
Общество, Россия, ВТБ
В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами

ВТБ: мошенники стали красть деньги под предлогом замены социальных карт

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты, социальная карта москвича и денежная купюра
Монеты, социальная карта москвича и денежная купюра - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты, социальная карта москвича и денежная купюра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту, сообщила пресс-служба ВТБ.
"В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные", — говорится в материале.
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На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.
"Чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.
Он добавил, что обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения.
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