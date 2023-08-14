https://ria.ru/20230814/moshennichestvo-1889886847.html

В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами

В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами - РИА Новости, 14.08.2023

В ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с соцкартами

Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:27

2023-08-14T09:27

2023-08-14T10:47

общество

россия

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758126550_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_2cb00ac9414712cca71bc8c9a5fa8a6f.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мошенники стали выманивать у россиян данные для кражи денег, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту, сообщила пресс-служба ВТБ. "В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные", — говорится в материале. На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов. "Чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.Он добавил, что обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения.

https://ria.ru/20230814/telegram-1889872226.html

https://ria.ru/20230804/moshennichestvo-1888265717.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, втб