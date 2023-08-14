Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник
Источник: в Киеве операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально
© Фото : Украинская православная церковьНаместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Операция на сердце у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в кардиологическом отделении одной из больниц Киева прошла нормально, предстоятель УПЦ отходит от наркоза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее адвокат наместника Никита Чекман сообщил, что митрополит Павел срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован. Митрополиту установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце.
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"Операция прошла нормально, Владыка отходит от наркоза", - сообщил РИА Новости источник.
Ранее Чекмана сообщил, что на фоне стресса состояние митрополита ухудшилось в последние дни, в СИЗО ему не могли оказывать надлежащий уход.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.