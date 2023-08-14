Рейтинг@Mail.ru
Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/mitropolita-1890063834.html
Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник
Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник - РИА Новости, 14.08.2023
Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник
Операция на сердце у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в кардиологическом отделении одной из больниц Киева прошла нормально,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:33
2023-08-14T20:33
киев
киевская область
франциск (хорхе марио бергольо)
православная церковь украины (пцу)
обсе
оон
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835931258_0:13:1300:744_1920x0_80_0_0_a5baa6900d088cf66e1534ae8cd0881e.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Операция на сердце у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в кардиологическом отделении одной из больниц Киева прошла нормально, предстоятель УПЦ отходит от наркоза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее адвокат наместника Никита Чекман сообщил, что митрополит Павел срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован. Митрополиту установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце. "Операция прошла нормально, Владыка отходит от наркоза", - сообщил РИА Новости источник. Ранее Чекмана сообщил, что на фоне стресса состояние митрополита ухудшилось в последние дни, в СИЗО ему не могли оказывать надлежащий уход. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
https://ria.ru/20230814/kiev-1889938964.html
https://ria.ru/20230812/ptsu-1889746074.html
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835931258_72:0:1229:868_1920x0_80_0_0_afc381fd6fd2b9cc4b534036cb580683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, киевская область, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), обсе, оон, ситуация вокруг упц
Киев, Киевская область, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Православная церковь Украины (ПЦУ), ОБСЕ, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник

Источник: в Киеве операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально

© Фото : Украинская православная церковьНаместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Украинская православная церковь
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Операция на сердце у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в кардиологическом отделении одной из больниц Киева прошла нормально, предстоятель УПЦ отходит от наркоза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее адвокат наместника Никита Чекман сообщил, что митрополит Павел срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован. Митрополиту установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце.
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве
Вчера, 13:11
«
"Операция прошла нормально, Владыка отходит от наркоза", - сообщил РИА Новости источник.
Ранее Чекмана сообщил, что на фоне стресса состояние митрополита ухудшилось в последние дни, в СИЗО ему не могли оказывать надлежащий уход.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
Купола - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Власти Бучи в Киевской области заявили о переводе местной церкви УПЦ в ПЦУ
12 августа, 20:17
 
КиевКиевская областьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Православная церковь Украины (ПЦУ)ОБСЕООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала