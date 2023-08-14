https://ria.ru/20230814/mitropolita-1890063834.html

Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник

Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник - РИА Новости, 14.08.2023

Операция на сердце у митрополита Павла прошла нормально, сообщил источник

Операция на сердце у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в кардиологическом отделении одной из больниц Киева прошла нормально,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:33

2023-08-14T20:33

2023-08-14T20:33

киев

киевская область

франциск (хорхе марио бергольо)

православная церковь украины (пцу)

обсе

оон

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835931258_0:13:1300:744_1920x0_80_0_0_a5baa6900d088cf66e1534ae8cd0881e.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Операция на сердце у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в кардиологическом отделении одной из больниц Киева прошла нормально, предстоятель УПЦ отходит от наркоза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее адвокат наместника Никита Чекман сообщил, что митрополит Павел срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован. Митрополиту установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце. "Операция прошла нормально, Владыка отходит от наркоза", - сообщил РИА Новости источник. Ранее Чекмана сообщил, что на фоне стресса состояние митрополита ухудшилось в последние дни, в СИЗО ему не могли оказывать надлежащий уход. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.

https://ria.ru/20230814/kiev-1889938964.html

https://ria.ru/20230812/ptsu-1889746074.html

киев

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, киевская область, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), обсе, оон, ситуация вокруг упц