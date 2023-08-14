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Впервые в политической истории Нидерландов министр уходит в декрет - РИА Новости, 14.08.2023
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16:55 14.08.2023 (обновлено: 17:00 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/ministr-1890015102.html
Впервые в политической истории Нидерландов министр уходит в декрет
Впервые в политической истории Нидерландов министр уходит в декрет - РИА Новости, 14.08.2023
Впервые в политической истории Нидерландов министр уходит в декрет
Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер уходит в декретный отпуск в связи с беременностью: это первый подобный случай в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:55
2023-08-14T17:00
в мире
нидерланды
марк рютте
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ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер уходит в декретный отпуск в связи с беременностью: это первый подобный случай в политической истории Нидерландов, пишет Telegraaf. Сообщается, что 40-летняя Лише Шрайнемахер планирует уйти в декретный отпуск после парламентских выборов, которые пройдут в Нидерландах в ноябре. До этого момента министр продолжит выполнять свои должностные обязанности. "Конечно, это особенное чувство - быть первым беременным министром (в Нидерландах). Однако было бы хорошо, если бы мы сделали это нормой. Если мы хотим сделать политику и другие руководящие должности привлекательным и подходящим местом для молодых женщин, нужно сделать так, чтобы это стало нормальным", - заявила Шрайнемахер. По ее словам, вернется ли она на работу после декрета в качестве министра, будет зависеть от того, сколько времени займет процесс формирования нового правительства в стране. Правительство Нидерландов распалось 7 июля после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Партии, входящие в состав коалиционного правительства, не смогли достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр страны Марк Рютте подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства. Досрочные парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 22 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230805/dekret-1888327602.html
https://ria.ru/20230814/latviya-1889957141.html
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в мире, нидерланды, марк рютте
В мире, Нидерланды, Марк Рютте
Впервые в политической истории Нидерландов министр уходит в декрет

Впервые в политической истории Нидерландов министр Шрайнемахер уходит в декрет

© AFP 2023 / ANP/BART MAATМинистр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер
Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / ANP/BART MAAT
Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер . Архивное фото
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ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер уходит в декретный отпуск в связи с беременностью: это первый подобный случай в политической истории Нидерландов, пишет Telegraaf.
Сообщается, что 40-летняя Лише Шрайнемахер планирует уйти в декретный отпуск после парламентских выборов, которые пройдут в Нидерландах в ноябре. До этого момента министр продолжит выполнять свои должностные обязанности.
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"Конечно, это особенное чувство - быть первым беременным министром (в Нидерландах). Однако было бы хорошо, если бы мы сделали это нормой. Если мы хотим сделать политику и другие руководящие должности привлекательным и подходящим местом для молодых женщин, нужно сделать так, чтобы это стало нормальным", - заявила Шрайнемахер.
По ее словам, вернется ли она на работу после декрета в качестве министра, будет зависеть от того, сколько времени займет процесс формирования нового правительства в стране.
Правительство Нидерландов распалось 7 июля после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Партии, входящие в состав коалиционного правительства, не смогли достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр страны Марк Рютте подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства. Досрочные парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 22 ноября 2023 года.
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