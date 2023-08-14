https://ria.ru/20230814/mikrokredity-1889884286.html

ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год

ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год - РИА Новости, 14.08.2023

ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разработанный депутатами фракции законопроект предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:06

2023-08-14T09:06

2023-08-14T09:06

экономика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разработанный депутатами фракции законопроект предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год. В своем телеграм-канале политик отметил, что совместно с депутатами ЛДПР разработал законопроект, ограничивающий процентные ставки потребительских кредитов физлиц, и уже направил его в правительство. "Сейчас разрешено брать с заёмщика 0,8% в день и 292% годовых. То есть если берёшь 10 тысяч до зарплаты, необходимо вернуть в три раза больше, о чём многие в силу финансовой неграмотности даже не догадываются. Законопроект ЛДПР предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год", - сообщил Слуцкий. Рынок микрокредитования должен строго регулироваться государством, нужно пресекать любые попытки наживы на гражданах, заявил также парламентарий. "Микрофинансовая кабала – задумка для быстрого обогащения нечистых на руку дельцов… Нужно жёстко пресекать попытки нажиться на доверчивости наших граждан. Гигантские процентные ставки микрофинансовых организаций должны быть запрещены", - считает глава ЛДПР.

https://ria.ru/20230805/dekret-1888327602.html

https://ria.ru/20211123/mikrozaym-1760271349.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, леонид слуцкий (политик), лдпр