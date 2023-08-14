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ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год - РИА Новости, 14.08.2023
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09:06 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/mikrokredity-1889884286.html
ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год
ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год - РИА Новости, 14.08.2023
ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разработанный депутатами фракции законопроект предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:06
2023-08-14T09:06
экономика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разработанный депутатами фракции законопроект предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год. В своем телеграм-канале политик отметил, что совместно с депутатами ЛДПР разработал законопроект, ограничивающий процентные ставки потребительских кредитов физлиц, и уже направил его в правительство. "Сейчас разрешено брать с заёмщика 0,8% в день и 292% годовых. То есть если берёшь 10 тысяч до зарплаты, необходимо вернуть в три раза больше, о чём многие в силу финансовой неграмотности даже не догадываются. Законопроект ЛДПР предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год", - сообщил Слуцкий. Рынок микрокредитования должен строго регулироваться государством, нужно пресекать любые попытки наживы на гражданах, заявил также парламентарий. "Микрофинансовая кабала – задумка для быстрого обогащения нечистых на руку дельцов… Нужно жёстко пресекать попытки нажиться на доверчивости наших граждан. Гигантские процентные ставки микрофинансовых организаций должны быть запрещены", - считает глава ЛДПР.
https://ria.ru/20230805/dekret-1888327602.html
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экономика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Экономика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предложила снизить ставки по микрокредитам, взятым на год

Слуцкий: ЛДПР предложила втрое снизить ставки по микрокредитам, взятым на год

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разработанный депутатами фракции законопроект предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год.
В своем телеграм-канале политик отметил, что совместно с депутатами ЛДПР разработал законопроект, ограничивающий процентные ставки потребительских кредитов физлиц, и уже направил его в правительство.
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"Сейчас разрешено брать с заёмщика 0,8% в день и 292% годовых. То есть если берёшь 10 тысяч до зарплаты, необходимо вернуть в три раза больше, о чём многие в силу финансовой неграмотности даже не догадываются. Законопроект ЛДПР предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год", - сообщил Слуцкий.
Рынок микрокредитования должен строго регулироваться государством, нужно пресекать любые попытки наживы на гражданах, заявил также парламентарий. "Микрофинансовая кабала – задумка для быстрого обогащения нечистых на руку дельцов… Нужно жёстко пресекать попытки нажиться на доверчивости наших граждан. Гигантские процентные ставки микрофинансовых организаций должны быть запрещены", - считает глава ЛДПР.
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