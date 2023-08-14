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Около побережья Туниса опрокинулась лодка с мигрантами, есть погибшие - РИА Новости, 14.08.2023
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20:18 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/migranty-1890061442.html
Около побережья Туниса опрокинулась лодка с мигрантами, есть погибшие
Около побережья Туниса опрокинулась лодка с мигрантами, есть погибшие - РИА Новости, 14.08.2023
Около побережья Туниса опрокинулась лодка с мигрантами, есть погибшие
Лодка с мигрантами опрокинулась около побережья тунисской провинции Сфакс, пять человек погибли, 23 спасены, пишет радиостанция Mosaique FM. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:18
2023-08-14T20:18
в мире
тунис (страна)
сахара
африка
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Лодка с мигрантами опрокинулась около побережья тунисской провинции Сфакс, пять человек погибли, 23 спасены, пишет радиостанция Mosaique FM. Согласно сообщению, деревянная лодка, в которой находилось 35 человек, потерпела крушение недалеко от побережья деревни Сиди-Мансур. Отмечается, что пять мигрантов погибли, 23 были спасены. Сообщается, что большинство находившихся в лодке мигрантов - граждане Туниса, также на судне могли находиться несколько человек из стран Африки южнее Сахары. В конце июля глава МВД Туниса Камаль аль-Факи заявил, что за минувшие шесть месяцев из моря у побережья Туниса было извлечено свыше 900 тел нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Европу. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Десятки из них тонут. В последние месяцы сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
https://ria.ru/20230226/italiya-1854405519.html
https://ria.ru/20230722/lodka-1885639119.html
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в мире, тунис (страна), сахара, африка
В мире, Тунис (страна), Сахара, Африка
Около побережья Туниса опрокинулась лодка с мигрантами, есть погибшие

При крушении лодки с мигрантами около побережья Туниса погибли пять человек

© AP Photo / Hassene DridiСкорая помощь в Тунисе
Скорая помощь в Тунисе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Hassene Dridi
Скорая помощь в Тунисе. Архивное фото
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Лодка с мигрантами опрокинулась около побережья тунисской провинции Сфакс, пять человек погибли, 23 спасены, пишет радиостанция Mosaique FM.
Согласно сообщению, деревянная лодка, в которой находилось 35 человек, потерпела крушение недалеко от побережья деревни Сиди-Мансур. Отмечается, что пять мигрантов погибли, 23 были спасены.
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Сообщается, что большинство находившихся в лодке мигрантов - граждане Туниса, также на судне могли находиться несколько человек из стран Африки южнее Сахары.
В конце июля глава МВД Туниса Камаль аль-Факи заявил, что за минувшие шесть месяцев из моря у побережья Туниса было извлечено свыше 900 тел нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Европу.
Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Десятки из них тонут. В последние месяцы сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
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