https://ria.ru/20230814/mersedes-1889881066.html

СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО

СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО - РИА Новости, 14.08.2023

СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут “Известия” со ссылкой на представителей... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:44

2023-08-14T08:44

2023-08-14T10:50

авто

россия

mercedes

bmw x5

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут “Известия” со ссылкой на представителей компании.“Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта”, — прокомментировали ситуацию изданию в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России “МБ РУС”.Примеру Mercedes-Benz последовал и концерн BMW, который также ограничил доступ к ПО, выяснило СМИ.“Известия” также отмечают, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе накопленного опыта и знаний."Мерседес" ушел с российского рынка в марте 2022 года.

https://ria.ru/20230809/mashiny-1888977363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230813/avtozapchasti-1889315186.html

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авто, россия, mercedes, bmw x5