Рейтинг@Mail.ru
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 14.08.2023 (обновлено: 10:50 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/mersedes-1889881066.html
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут “Известия” со ссылкой на представителей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:44
2023-08-14T10:50
авто
россия
mercedes
bmw x5
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826838500_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a334fe21d3bc16c9e2c4e90d85c5c99c.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут “Известия” со ссылкой на представителей компании.“Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта”, — прокомментировали ситуацию изданию в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России “МБ РУС”.Примеру Mercedes-Benz последовал и концерн BMW, который также ограничил доступ к ПО, выяснило СМИ.“Известия” также отмечают, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе накопленного опыта и знаний."Мерседес" ушел с российского рынка в марте 2022 года.
https://ria.ru/20230809/mashiny-1888977363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230813/avtozapchasti-1889315186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826838500_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_36ea4f42066aacb98a4086a84ee4bce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, mercedes, bmw x5
Авто, Россия, Mercedes, BMW X5
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО

"Известия": Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в автосалоне немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz в Москве
Автомобиль в автосалоне немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобиль в автосалоне немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут “Известия” со ссылкой на представителей компании.
“Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта”, — прокомментировали ситуацию изданию в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России “МБ РУС”.
Посетитель в автосалоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Дилер рассказал, какие японские машины могут прийти в Россию
9 августа, 07:20
Примеру Mercedes-Benz последовал и концерн BMW, который также ограничил доступ к ПО, выяснило СМИ.
“Известия” также отмечают, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе накопленного опыта и знаний.
"Мерседес" ушел с российского рынка в марте 2022 года.
Движение автомобилей по трассе - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Названы автомобильные запчасти, на которых нельзя экономить
Вчера, 02:00
 
АвтоРоссияMercedesBMW X5
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала