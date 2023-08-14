https://ria.ru/20230814/mersedes-1889881066.html
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут “Известия” со ссылкой на представителей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:44
2023-08-14T08:44
2023-08-14T10:50
авто
россия
mercedes
bmw x5
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут “Известия” со ссылкой на представителей компании.“Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта”, — прокомментировали ситуацию изданию в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России “МБ РУС”.Примеру Mercedes-Benz последовал и концерн BMW, который также ограничил доступ к ПО, выяснило СМИ.“Известия” также отмечают, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе накопленного опыта и знаний."Мерседес" ушел с российского рынка в марте 2022 года.
https://ria.ru/20230809/mashiny-1888977363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230813/avtozapchasti-1889315186.html
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авто, россия, mercedes, bmw x5
Авто, Россия, Mercedes, BMW X5
СМИ: крупный автопроизводитель отключил Россию от своего ПО
"Известия": Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения