https://ria.ru/20230814/merdok-1890075359.html
СМИ: медиамагнат Мердок в 92 года завел роман с бывшей тещей Абрамовича
СМИ: медиамагнат Мердок в 92 года завел роман с бывшей тещей Абрамовича - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: медиамагнат Мердок в 92 года завел роман с бывшей тещей Абрамовича
Американский медиамагнат Руперт Мердок начал встречаться с Еленой Жуковой, матерью бывшей жены Романа Абрамовича, спустя всего несколько месяцев после разрыва... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:02
2023-08-14T22:02
2023-08-14T23:23
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sun
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский медиамагнат Руперт Мердок начал встречаться с Еленой Жуковой, матерью бывшей жены Романа Абрамовича, спустя всего несколько месяцев после разрыва помолвки с предыдущей возлюбленной, сообщает газета Daily Mail. В конце марта издание New York Post сообщило о помолвке 92-летнего Руперта Мердока и 66-летней вдовы кантри-музыканта Честера Смита Энн-Лесли. Свадьба пары должна была состояться в конце лета 2023 года, однако помолвка была расторгнута. По данным источников из близкого окружения Мердока, медиатитану "становились все неприятнее откровенно религиозные взгляды" своей возлюбленной и пара решила расстаться. Это мог бы быть пятый брак медиамагната."В возрасте 92 лет медиамагнат Руперт Мердок начал встречаться с красивой ученой на пенсии (Еленой Жуковой), познакомившись с ней через свою третью жену Венди Денг", — говорится в сообщении.По данным газеты, 66-летняя ученый-микробиолог Елена уже дважды была замужем, от одного из браков у нее родилась дочь Дарья, бывшая жена Абрамовича. Жукова живет в США уже более 30 лет, переехав из России вместе с дочерью в 1991 году. Мердок и Жукова-старшая были замечены во время круиза на легендарной яхте "Кристина" по Средиземному морю. В настоящее время они отдыхают на побережье Корфу, сообщает газета. Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты The Wall Street Journal, The Times, The Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones.
https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863095631.html
https://ria.ru/20230428/nedvizhimost-1868274393.html
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в мире, сша, россия, средиземное море, руперт мердок, роман абрамович, sun, 20th century fox, dow jones
В мире, США, Россия, Средиземное море, Руперт Мердок, Роман Абрамович, Sun, 20th Century Fox, Dow Jones
СМИ: медиамагнат Мердок в 92 года завел роман с бывшей тещей Абрамовича
Daily Mail: медиамагнат Мердок в 92 года завел роман с мамой экс-жены Абрамовича