ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР
Пасечник заявил о 15 отраженных попытках ВСУ прорвать оборону в ЛНР за неделю
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
"Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Проявляя высокий уровень слаженности действий, наши подразделения не только успешно отразили все агрессивные выпады противника, но и нанесли ощутимые удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники в ближнем тылу врага", - сообщил Пасечник.
По словам врио главы ЛНР, атаки были предотвращены на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка. По данным Пасечника, всего за неделю на данных участках при атаках противника были убиты и ранены более 200 украинских военнослужащих, уничтожено более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, в том числе 155-миллиметровая гаубица М-777, пять единиц бронетехники, склады боеприпасов. "Благодаря организованной работе специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 27 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР", - сказал Пасечник.
По его словам, в результате успешных наступательных действий военнослужащих ВС РФ противник вынужден был отступить с занимаемых рубежей и на участках, где наступает российская армия, потерял до 40 человек.
"Подразделения 2-го армейского корпуса совместно с подразделениями спецназа "Ахмат" продолжают с успехом защищать рубежи Луганской Народной Республики", - подытожил Пасечник.