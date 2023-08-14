https://ria.ru/20230814/lnr-1889998363.html

ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР

ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2023

ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:01

2023-08-14T16:01

2023-08-14T16:01

специальная военная операция на украине

безопасность

леонид пасечник

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123824_185:544:2859:2048_1920x0_80_0_0_5adc7ec2e675275a0b324f3ed08b9f8f.jpg

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Проявляя высокий уровень слаженности действий, наши подразделения не только успешно отразили все агрессивные выпады противника, но и нанесли ощутимые удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники в ближнем тылу врага", - сообщил Пасечник. По словам врио главы ЛНР, атаки были предотвращены на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка. По данным Пасечника, всего за неделю на данных участках при атаках противника были убиты и ранены более 200 украинских военнослужащих, уничтожено более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, в том числе 155-миллиметровая гаубица М-777, пять единиц бронетехники, склады боеприпасов. "Благодаря организованной работе специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 27 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР", - сказал Пасечник. По его словам, в результате успешных наступательных действий военнослужащих ВС РФ противник вынужден был отступить с занимаемых рубежей и на участках, где наступает российская армия, потерял до 40 человек. "Подразделения 2-го армейского корпуса совместно с подразделениями спецназа "Ахмат" продолжают с успехом защищать рубежи Луганской Народной Республики", - подытожил Пасечник.

https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр