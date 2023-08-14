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ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/lnr-1889998363.html
ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР
ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР
Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:01
2023-08-14T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
леонид пасечник
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Проявляя высокий уровень слаженности действий, наши подразделения не только успешно отразили все агрессивные выпады противника, но и нанесли ощутимые удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники в ближнем тылу врага", - сообщил Пасечник. По словам врио главы ЛНР, атаки были предотвращены на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка. По данным Пасечника, всего за неделю на данных участках при атаках противника были убиты и ранены более 200 украинских военнослужащих, уничтожено более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, в том числе 155-миллиметровая гаубица М-777, пять единиц бронетехники, склады боеприпасов. "Благодаря организованной работе специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 27 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР", - сказал Пасечник. По его словам, в результате успешных наступательных действий военнослужащих ВС РФ противник вынужден был отступить с занимаемых рубежей и на участках, где наступает российская армия, потерял до 40 человек. "Подразделения 2-го армейского корпуса совместно с подразделениями спецназа "Ахмат" продолжают с успехом защищать рубежи Луганской Народной Республики", - подытожил Пасечник.
https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html
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безопасность, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Пасечник заявил о 15 отраженных попытках ВСУ прорвать оборону в ЛНР за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
"Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Проявляя высокий уровень слаженности действий, наши подразделения не только успешно отразили все агрессивные выпады противника, но и нанесли ощутимые удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники в ближнем тылу врага", - сообщил Пасечник.
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По словам врио главы ЛНР, атаки были предотвращены на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка. По данным Пасечника, всего за неделю на данных участках при атаках противника были убиты и ранены более 200 украинских военнослужащих, уничтожено более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, в том числе 155-миллиметровая гаубица М-777, пять единиц бронетехники, склады боеприпасов. "Благодаря организованной работе специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 27 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР", - сказал Пасечник.
По его словам, в результате успешных наступательных действий военнослужащих ВС РФ противник вынужден был отступить с занимаемых рубежей и на участках, где наступает российская армия, потерял до 40 человек.
"Подразделения 2-го армейского корпуса совместно с подразделениями спецназа "Ахмат" продолжают с успехом защищать рубежи Луганской Народной Республики", - подытожил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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