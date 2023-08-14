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На Украине надеются убедить США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/lend-liz-1890006360.html
На Украине надеются убедить США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год
На Украине надеются убедить США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год - РИА Новости, 14.08.2023
На Украине надеются убедить США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила украинскому телеканалу "Общественное", что Киев работает над тем, чтобы убедить конгресс США продлить закон о... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:33
2023-08-14T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оксана маркарова
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила украинскому телеканалу "Общественное", что Киев работает над тем, чтобы убедить конгресс США продлить закон о ленд-лизе на следующий год. В четверг президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов. "Президент Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить конгресс, и конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности у Соединенных Штатов выделять нам оружие", - цитирует Маркарову телеканал. По ее словам, важно, чтобы закон о ленд-лизе, действие которого завершается в конце сентября, сохранялся в качестве одного из инструментов помощи Киеву. "Поданы поправки в закон NDA, это так называемый военный бюджет, который уже рассмотрели в июле. Поправка в палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла: в сенате она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между палатой представителей и сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов", - объяснила Маркарова. Президент США Джо Байден в мае прошлого года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230526/politika-1874095513.html
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в мире, украина, оксана маркарова, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Оксана Маркарова, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине надеются убедить США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год

Посол Украины Маркарова хочет убедить США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила украинскому телеканалу "Общественное", что Киев работает над тем, чтобы убедить конгресс США продлить закон о ленд-лизе на следующий год.
В четверг президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.
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"Президент Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить конгресс, и конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности у Соединенных Штатов выделять нам оружие", - цитирует Маркарову телеканал. По ее словам, важно, чтобы закон о ленд-лизе, действие которого завершается в конце сентября, сохранялся в качестве одного из инструментов помощи Киеву.
"Поданы поправки в закон NDA, это так называемый военный бюджет, который уже рассмотрели в июле. Поправка в палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла: в сенате она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между палатой представителей и сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов", - объяснила Маркарова.
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Президент США Джо Байден в мае прошлого года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОксана МаркароваСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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