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Квиз о столичной промышленности проведут для гостей Московского урбанфорума

Квиз о столичной промышленности проведут для гостей Московского урбанфорума - РИА Новости, 14.08.2023

Квиз о столичной промышленности проведут для гостей Московского урбанфорума

Посетители Московского урбанистического форума (МУФ) на территории спорткомплекса "Лужники" 19 августа смогут поучаствовать в квизе, посвященном московской... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:15

2023-08-14T09:15

2023-08-14T09:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

московский урбанистический форум

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посетители Московского урбанистического форума (МУФ) на территории спорткомплекса "Лужники" 19 августа смогут поучаствовать в квизе, посвященном московской промышленности, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что уже стартовала регистрация на данную игру. Поучаствовать можно будет в 4 очных и 1 онлайн-игре. Допускаются команды, в состав которых входят до 6 участников."Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик столицы. Подобные мероприятия – отличный повод весело провести время с близкими людьми, расширить кругозор и найти новые знакомства", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в сообщении, в рамках игры организаторы подготовили порядка 120 вопросов. Каждый квиз включает в себя 5 раундов по 1,5 часа. Некоторые вопросы будут посвящены литераторам, которые причастны к популяризации промышленности. Гостям форума также предложат вспомнить памятники, которые посвящены фабрикам и заводам Москвы. Кроме того, нужно будет ответить на вопрос о взаимосвязи отечественной киноиндустрии и дня московской промышленности.Еще одним из заданий будет соотнесение предприятия и конкретной продукции московской промышленности: парашюты, пряники, конфеты "Москвичка" и прочее.В пресс-службе напомнили, что на сайте проекта "Открой#Моспром" уже можно подать заявку для участия в интеллектуально-развлекательной игре. Там же размещено расписание игр. Памятные призы получат те, кто займет первые три места.МУФ открылся в столице 1 августа и продлится до 10 сентября включительно.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, московский урбанистический форум