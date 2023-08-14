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Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей - РИА Новости, 14.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:17 14.08.2023 (обновлено: 17:42 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kurs-1890022534.html
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей - РИА Новости, 14.08.2023
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей
Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:17
2023-08-14T17:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань - около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро - на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань - на 19 копеек, до 13,51 рубля.В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.
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московская биржа, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 99 рублей, евро – ниже 108

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань - около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро - на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань - на 19 копеек, до 13,51 рубля.
В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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