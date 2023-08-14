https://ria.ru/20230814/kurs-1890022534.html
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей - РИА Новости, 14.08.2023
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей
Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:17
2023-08-14T17:17
2023-08-14T17:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань - около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро - на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань - на 19 копеек, до 13,51 рубля.В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.
https://ria.ru/20230814/dollar-1889921806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Доллар на Мосбирже упал ниже 99 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 99 рублей, евро – ниже 108
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань - около 13,5 рубля, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро - на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань - на 19 копеек, до 13,51 рубля.
В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.
Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара