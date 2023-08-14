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Официальный курс доллара на вторник составил 101,04 рубля - РИА Новости, 14.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:28 14.08.2023 (обновлено: 16:48 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kurs-1890004876.html
Официальный курс доллара на вторник составил 101,04 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 101,04 рубля - РИА Новости, 14.08.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 101,04 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на вторник, составил 101,0399 рубля, следует из данных Банка России. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:28
2023-08-14T16:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на вторник, составил 101,0399 рубля, следует из данных Банка России. Таким образом, американская валюта выросла на 2,83 рубля.В свою очередь, курс юаня поднялся на 33,9 копейки, до 13,8741 рубля, а курс евро — на 2,71 рубля, до 110,6847 рубля.ЦБ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ, Банк России не видит угроз для финансовой стабильности от падения курса рубля.&quot;Для стабилизации инфляции на четырех процентах требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях&quot;, — добавили в регуляторе.По словам эксперта Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", основной причиной слабости рубля остается недостаточное поступление иностранной валюты на внутренний рынок из-за относительно низкой экспортной выручки."Хотя она могла увеличиться за счет подорожания нефти, этого пока не хватает для комфортного обеспечения восстановившегося импорта, а также вывода средств российскими лицами и нерезидентами, выходящими из активов в России", — сказал он.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38 процентов, евро — на 42 процента. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.При этом российский рынок акций сегодня растет почти на два процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник составил 101,04 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 101,04 рубля, евро — 110,68 рубля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на вторник, составил 101,0399 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, американская валюта выросла на 2,83 рубля.
В свою очередь, курс юаня поднялся на 33,9 копейки, до 13,8741 рубля, а курс евро — на 2,71 рубля, до 110,6847 рубля.
ЦБ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ, Банк России не видит угроз для финансовой стабильности от падения курса рубля.
«

"Для стабилизации инфляции на четырех процентах требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — добавили в регуляторе.

По словам эксперта Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", основной причиной слабости рубля остается недостаточное поступление иностранной валюты на внутренний рынок из-за относительно низкой экспортной выручки.
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"Хотя она могла увеличиться за счет подорожания нефти, этого пока не хватает для комфортного обеспечения восстановившегося импорта, а также вывода средств российскими лицами и нерезидентами, выходящими из активов в России", — сказал он.
Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38 процентов, евро — на 42 процента. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
При этом российский рынок акций сегодня растет почти на два процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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