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На Купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 14.08.2023 (обновлено: 16:00 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kupyanskoe-1889994668.html
На Купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ
На Купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
На Купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 65 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:49
2023-08-14T16:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 65 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений "Западной" группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области."Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze-2000" производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ

Минобороны: на Купянском направлении отразили шесть украинских атак и контратак

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 65 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений "Западной" группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.
"Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze-2000" производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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