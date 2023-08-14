https://ria.ru/20230814/krym-1889884958.html
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 14.08.2023
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов
В различных районах Крыма в понедельник уничтожат взрывоопасные предметы, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:12
2023-08-14T09:12
2023-08-14T09:12
олег крючков
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В различных районах Крыма в понедельник уничтожат взрывоопасные предметы, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, пгт. Черноморское с 10.00 до18.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверяем официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230814/most-1889884829.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, происшествия, республика крым
Олег Крючков, Происшествия, Республика Крым
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов
В Крыму предупредили о звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов