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В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 14.08.2023
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09:12 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/krym-1889884958.html
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 14.08.2023
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов
В различных районах Крыма в понедельник уничтожат взрывоопасные предметы, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:12
2023-08-14T09:12
олег крючков
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В различных районах Крыма в понедельник уничтожат взрывоопасные предметы, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, пгт. Черноморское с 10.00 до18.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверяем официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230814/most-1889884829.html
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олег крючков, происшествия, республика крым
Олег Крючков, Происшествия, Республика Крым
В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов

В Крыму предупредили о звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В различных районах Крыма в понедельник уничтожат взрывоопасные предметы, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, пгт. Черноморское с 10.00 до18.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.
Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверяем официальным источникам информации.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение
09:10
 
Олег КрючковПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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