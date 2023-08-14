https://ria.ru/20230814/krym-1889884958.html

В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов

В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 14.08.2023

В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов

В различных районах Крыма в понедельник уничтожат взрывоопасные предметы, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:12

2023-08-14T09:12

2023-08-14T09:12

олег крючков

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В различных районах Крыма в понедельник уничтожат взрывоопасные предметы, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, пгт. Черноморское с 10.00 до18.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверяем официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230814/most-1889884829.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег крючков, происшествия, республика крым