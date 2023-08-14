Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории
"Роскосмос": "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета
© Фото : Роскосмос / Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)Сборка ракеты для запуска автоматической станции "Луна-25"
Сборка ракеты для запуска автоматической станции "Луна-25". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
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"Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь со станцией устойчивая", — уточнили в госкорпорации.
Двигательная установка станции включилась в 6:40 мск и проработала 24,3 секунды.
Первую коррекцию провели 12 августа.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.
Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".