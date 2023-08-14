https://ria.ru/20230814/kosmos-1889920493.html

Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории

Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории - РИА Новости, 14.08.2023

Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:51

2023-08-14T11:51

2023-08-14T12:28

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно, сообщила пресс-служба "Роскосмоса"."Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь со станцией устойчивая", — уточнили в госкорпорации.Двигательная установка станции включилась в 6:40 мск и проработала 24,3 секунды.Первую коррекцию провели 12 августа.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

https://ria.ru/20230813/komos-1889806719.html

https://ria.ru/20230812/raketa-1889702920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, роскосмос, южный полюс