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Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории - РИА Новости, 14.08.2023
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Наука
 
11:51 14.08.2023 (обновлено: 12:28 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kosmos-1889920493.html
Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории
Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории - РИА Новости, 14.08.2023
Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории
Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:51
2023-08-14T12:28
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно, сообщила пресс-служба "Роскосмоса"."Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь со станцией устойчивая", — уточнили в госкорпорации.Двигательная установка станции включилась в 6:40 мск и проработала 24,3 секунды.Первую коррекцию провели 12 августа.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
https://ria.ru/20230813/komos-1889806719.html
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Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории

"Роскосмос": "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета

© Фото : Роскосмос / Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)Сборка ракеты для запуска автоматической станции "Луна-25"
Сборка ракеты для запуска автоматической станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Роскосмос / Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)
Сборка ракеты для запуска автоматической станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
«
"Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь со станцией устойчивая", — уточнили в госкорпорации.
Двигательная установка станции включилась в 6:40 мск и проработала 24,3 секунды.
Первую коррекцию провели 12 августа.
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Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
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