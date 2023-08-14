https://ria.ru/20230814/kor-1890021846.html
В Киргизии резко выросла заболеваемость корью
В Киргизии резко выросла заболеваемость корью - РИА Новости, 14.08.2023
В Киргизии резко выросла заболеваемость корью
В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью - с начала года выявлено 1704 случая, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:13
2023-08-14T17:13
2023-08-14T17:13
здоровье - общество
киргизия
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью - с начала года выявлено 1704 случая, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. "По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2023 года выявлены 1704 случая кори", - заявил представитель пресс-службы. При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая. Как уточнили в минздраве, случаи заболеваемости в подавляющем большинстве регистрируются среди непривитых детей. "Сложившаяся ситуация ведет к накоплению восприимчивого контингента, снижению популяционного (коллективного) иммунитета и созданию условий для циркуляции опасных вакциноуправляемых инфекций", - добавили в ведомстве, призвав родителей не отказываться от вакцинации. По информации минздрава, с начала года от кори в стране уже скончались двое детей: одному был год, второму - три года. Оба не были привиты.
https://ria.ru/20230809/kor-1889032320.html
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здоровье - общество, киргизия
Здоровье - Общество, Киргизия
В Киргизии резко выросла заболеваемость корью
В Киргизии резко выросла заболеваемость корью, с начала года выявили 1704 случая
БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью - с начала года выявлено 1704 случая, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.
«
"По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2023 года выявлены 1704 случая кори", - заявил представитель пресс-службы.
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При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая.
Как уточнили в минздраве, случаи заболеваемости в подавляющем большинстве регистрируются среди непривитых детей.
«
"Сложившаяся ситуация ведет к накоплению восприимчивого контингента, снижению популяционного (коллективного) иммунитета и созданию условий для циркуляции опасных вакциноуправляемых инфекций", - добавили в ведомстве, призвав родителей не отказываться от вакцинации.
По информации минздрава, с начала года от кори в стране уже скончались двое детей: одному был год, второму - три года. Оба не были привиты.
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