https://ria.ru/20230814/kor-1890021846.html

В Киргизии резко выросла заболеваемость корью

В Киргизии резко выросла заболеваемость корью - РИА Новости, 14.08.2023

В Киргизии резко выросла заболеваемость корью

В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью - с начала года выявлено 1704 случая, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:13

2023-08-14T17:13

2023-08-14T17:13

здоровье - общество

киргизия

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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью - с начала года выявлено 1704 случая, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. "По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2023 года выявлены 1704 случая кори", - заявил представитель пресс-службы. При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая. Как уточнили в минздраве, случаи заболеваемости в подавляющем большинстве регистрируются среди непривитых детей. "Сложившаяся ситуация ведет к накоплению восприимчивого контингента, снижению популяционного (коллективного) иммунитета и созданию условий для циркуляции опасных вакциноуправляемых инфекций", - добавили в ведомстве, призвав родителей не отказываться от вакцинации. По информации минздрава, с начала года от кори в стране уже скончались двое детей: одному был год, второму - три года. Оба не были привиты.

https://ria.ru/20230809/kor-1889032320.html

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киргизия

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здоровье - общество, киргизия