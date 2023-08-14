https://ria.ru/20230814/kompleks-1889922389.html

На "Армии" покажут противодронный комплекс "Рать"

На "Армии" покажут противодронный комплекс "Рать" - РИА Новости, 14.08.2023

На "Армии" покажут противодронный комплекс "Рать"

"Ростех" покажет на форуме "Армия-2023" новую версию мобильного комплекса для борьбы с дронами "Рать", получившую пушку с дистанционным подрывом снарядов,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:03

2023-08-14T12:03

2023-08-14T12:03

безопасность

кубинка

россия

ростех

российская электроника

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Ростех" покажет на форуме "Армия-2023" новую версию мобильного комплекса для борьбы с дронами "Рать", получившую пушку с дистанционным подрывом снарядов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представляет на форуме "Армия-2023" модернизированный многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками "Рать", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав представленного комплекса входят активная радиолокационная станция (РЛС), системы обнаружения и подавления беспилотников, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости. Отличием обновленной версии изделия является наличие пушечного вооружения с системой дистанционного подрыва снарядов. Модернизированный комплекс "Рать" создан специалистами НПП "Исток" имени Шокина" на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. Активная РЛС способна обнаруживать беспилотники размером с птицу на расстоянии четырех километров. На этом же расстоянии их может уничтожить дистанционно управляемый боевой модуль с 30-милиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов. Комплекс обнаружения и подавления "Рать" сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления беспилотниками, находящимися на расстоянии до полутора километров. Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой при нулевой видимости. "Все оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий", - пояснили в "Ростехе" принцип работы комплекса. По словам гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергея Сахненко, комплекс "Рать" может противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. "Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными потребителями являются силовые ведомства, а также зарубежные заказчики", – приводит пресс-служба слова Сахненко. Помимо "Рати" на полях "Армии-2023" будут представлены и другие новейшие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В частности, самый легкий на рынке мобильный комплекс подавления беспилотников - противодронное ружье "Пищаль-Про", комплекс "Серп-ВС5" для защиты от роя дронов и комплекс всенаправленного действия "Купол". Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/shoygu-1889901968.html

https://ria.ru/20230814/malva-1889878109.html

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Варвара Скокшина

безопасность, кубинка, россия, ростех, российская электроника, форум "армия — 2023"