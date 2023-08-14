https://ria.ru/20230814/kitay-1889913705.html
В Пекине рассказали о совместном патрулировании России и Китая
В Пекине рассказали о совместном патрулировании России и Китая - РИА Новости, 14.08.2023
В Пекине рассказали о совместном патрулировании России и Китая
Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, заявил на брифинге в понедельник РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:17
2023-08-14T11:17
2023-08-14T11:21
китай
россия
пекин
в мире
у цянь
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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.По его словам, согласно российско-китайскому годовому плану по межармейскому сотрудничеству, ВМС двух стран провели морские патрулирования в западной и северной части Тихого океана."Эти операции не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", - сказал У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.Он отметил, что "Россия и Китай проводят патрулирования в строгом соответствии с нормами международного права и все плавания находятся в международных водах".
https://ria.ru/20230808/kitay-1888762404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, пекин, в мире, у цянь
Китай, Россия, Пекин, В мире, У Цянь
В Пекине рассказали о совместном патрулировании России и Китая
Россия и Китай проводят патрулирования в соответствии с международными нормами
ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
По его словам, согласно российско-китайскому годовому плану по межармейскому сотрудничеству, ВМС двух стран провели морские патрулирования в западной и северной части Тихого океана
.
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"Эти операции не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", - сказал У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.
Он отметил, что "Россия и Китай проводят патрулирования в строгом соответствии с нормами международного права и все плавания находятся в международных водах".
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