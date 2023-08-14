https://ria.ru/20230814/kitay-1889913705.html

В Пекине рассказали о совместном патрулировании России и Китая

В Пекине рассказали о совместном патрулировании России и Китая - РИА Новости, 14.08.2023

В Пекине рассказали о совместном патрулировании России и Китая

Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, заявил на брифинге в понедельник РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:17

2023-08-14T11:17

2023-08-14T11:21

китай

россия

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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной обстановкой, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.По его словам, согласно российско-китайскому годовому плану по межармейскому сотрудничеству, ВМС двух стран провели морские патрулирования в западной и северной части Тихого океана."Эти операции не направлены против третьих сторон и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", - сказал У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.Он отметил, что "Россия и Китай проводят патрулирования в строгом соответствии с нормами международного права и все плавания находятся в международных водах".

https://ria.ru/20230808/kitay-1888762404.html

https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, в мире, у цянь