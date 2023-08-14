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В Киргизии запретили пропаганду нетрадиционных отношений среди детей - РИА Новости, 14.08.2023
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18:41 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kirgiziya-1890042230.html
В Киргизии запретили пропаганду нетрадиционных отношений среди детей
В Киргизии запретили пропаганду нетрадиционных отношений среди детей - РИА Новости, 14.08.2023
В Киргизии запретили пропаганду нетрадиционных отношений среди детей
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий пропагандировать среди детей нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:41
2023-08-14T18:41
киргизия
садыр жапаров
в мире
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий пропагандировать среди детей нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства. “Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики”... Закон принят в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков”, - сказал представитель пресс-службы. По его словам, законом вводится ответственность за распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей. “К информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, относится информация… отрицающая семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи”, - приводит пресс-служба текст документа. Также, согласно закону, запрещается информация, склоняющая детей к насилию - в том числе и по отношению к самому себе; к употреблению алкоголя, табака и запрещенных веществ; призывающая к занятию проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; содержащая нецензурную брань или порнографический контент. “Согласно Конституции, дети – это важнейшая ценность Кыргызской Республики. Государство создает условия, способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития”, - подытожили в администрации президента.
https://ria.ru/20230619/belorussiya-1879155351.html
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киргизия, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Садыр Жапаров, В мире
В Киргизии запретили пропаганду нетрадиционных отношений среди детей

Президент Киргизии ввел запрет пропаганды нетрадиционных отношений среди детей

© Pixabay / hja1306Бишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Pixabay / hja1306
Бишкек. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий пропагандировать среди детей нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
«
“Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики”... Закон принят в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков”, - сказал представитель пресс-службы.
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По его словам, законом вводится ответственность за распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей.
«
“К информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, относится информация… отрицающая семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи”, - приводит пресс-служба текст документа.
Также, согласно закону, запрещается информация, склоняющая детей к насилию - в том числе и по отношению к самому себе; к употреблению алкоголя, табака и запрещенных веществ; призывающая к занятию проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; содержащая нецензурную брань или порнографический контент.
«
“Согласно Конституции, дети – это важнейшая ценность Кыргызской Республики. Государство создает условия, способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития”, - подытожили в администрации президента.
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