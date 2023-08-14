В Киргизии запретили пропаганду нетрадиционных отношений среди детей
Президент Киргизии ввел запрет пропаганды нетрадиционных отношений среди детей
© Pixabay / hja1306Бишкек
© Pixabay / hja1306
Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий пропагандировать среди детей нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
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“Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики”... Закон принят в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков”, - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, законом вводится ответственность за распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей.
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“К информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, относится информация… отрицающая семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи”, - приводит пресс-служба текст документа.
Также, согласно закону, запрещается информация, склоняющая детей к насилию - в том числе и по отношению к самому себе; к употреблению алкоголя, табака и запрещенных веществ; призывающая к занятию проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; содержащая нецензурную брань или порнографический контент.
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“Согласно Конституции, дети – это важнейшая ценность Кыргызской Республики. Государство создает условия, способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития”, - подытожили в администрации президента.