https://ria.ru/20230814/kiev-1889969198.html

В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях

В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях - РИА Новости, 14.08.2023

В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, им грозит до 12 лет лишения... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:33

2023-08-14T14:33

2023-08-14T14:33

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, им грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ задержала в Киеве двух пропагандисток, которые ежедневно "разгоняли" до 70 фейков… в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, задержанные публиковали информацию о ВСУ, тем самым вызывали "панические настроения в украинском обществе". Киевлянкам предъявлено обвинение по статье "коллаборационная деятельность". Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Кирилл Волков

в мире, киев, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр