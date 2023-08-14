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В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях - РИА Новости, 14.08.2023
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14:33 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kiev-1889969198.html
В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях
В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях - РИА Новости, 14.08.2023
В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, им грозит до 12 лет лишения... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:33
2023-08-14T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, им грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ задержала в Киеве двух пропагандисток, которые ежедневно "разгоняли" до 70 фейков… в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, задержанные публиковали информацию о ВСУ, тем самым вызывали "панические настроения в украинском обществе". Киевлянкам предъявлено обвинение по статье "коллаборационная деятельность". Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20230807/zelenskiy-1888622875.html
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве задержали двух женщин за посты в соцсетях

СБУ объявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, им грозит до 12 лет лишения свободы.
"СБУ задержала в Киеве двух пропагандисток, которые ежедневно "разгоняли" до 70 фейков… в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, задержанные публиковали информацию о ВСУ, тем самым вызывали "панические настроения в украинском обществе". Киевлянкам предъявлено обвинение по статье "коллаборационная деятельность". Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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