Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве
"Наместник" от ПЦУ и семинаристы ворвались в опечатанный корпус лавры в Киеве
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Назначенный раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) "наместник" монастыря Авраамий (Лотыш) вместе с семинаристами Киевской православной богословской академии (КПБА) ворвались в один из опечатанных корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Союз православных журналистов в своем телеграм-канале.
"Киево-Печерская лавра. Авраамий Лотыш вместе с семинаристами из КПБА и охраной зашли в 70-й корпус. При этом они сорвали некоторые печати минкульта с дверей. То есть в опечатанный корпус прихожанам УПЦ нельзя передать даже хлеба, а ПЦУ везде пропускают беспрепятственно", - говорится в сообщении союза.
По данным Союза православных журналистов, Аврамий уже заселился в резиденцию наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя).
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке - древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.