Рейтинг@Mail.ru
Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:11 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kiev-1889938964.html
Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве
Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве - РИА Новости, 14.08.2023
Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве
Назначенный раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) "наместник" монастыря Авраамий (Лотыш) вместе с семинаристами Киевской православной богословской РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:11
2023-08-14T13:11
религия
украина
киев
россия
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883434388_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_cdad3cafe0fbb07c20317bae7043617e.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Назначенный раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) "наместник" монастыря Авраамий (Лотыш) вместе с семинаристами Киевской православной богословской академии (КПБА) ворвались в один из опечатанных корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Союз православных журналистов в своем телеграм-канале. "Киево-Печерская лавра. Авраамий Лотыш вместе с семинаристами из КПБА и охраной зашли в 70-й корпус. При этом они сорвали некоторые печати минкульта с дверей. То есть в опечатанный корпус прихожанам УПЦ нельзя передать даже хлеба, а ПЦУ везде пропускают беспрепятственно", - говорится в сообщении союза. По данным Союза православных журналистов, Аврамий уже заселился в резиденцию наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке - древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.
https://ria.ru/20230813/kiev-1889786579.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883434388_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_d8305772415048dc39661c60b2d6852d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Назначенный ПЦУ "наместник" ворвался в один из корпусов лавры в Киеве

"Наместник" от ПЦУ и семинаристы ворвались в опечатанный корпус лавры в Киеве

© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Назначенный раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) "наместник" монастыря Авраамий (Лотыш) вместе с семинаристами Киевской православной богословской академии (КПБА) ворвались в один из опечатанных корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Союз православных журналистов в своем телеграм-канале.
"Киево-Печерская лавра. Авраамий Лотыш вместе с семинаристами из КПБА и охраной зашли в 70-й корпус. При этом они сорвали некоторые печати минкульта с дверей. То есть в опечатанный корпус прихожанам УПЦ нельзя передать даже хлеба, а ПЦУ везде пропускают беспрепятственно", - говорится в сообщении союза.
По данным Союза православных журналистов, Аврамий уже заселился в резиденцию наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя).
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке - древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку
Вчера, 11:42
 
РелигияУкраинаКиевРоссияРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала