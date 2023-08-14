Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 14.08.2023 (обновлено: 15:00 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/khusnullin-1889976341.html
Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным
Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным - РИА Новости, 14.08.2023
Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил потенциал и хорошие перспективы развития Красноярского края, сообщает управление... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:57
2023-08-14T15:00
жилье
красноярский край
россия
марат хуснуллин
михаил котюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6420a41279fa269a5effb82461e2e552.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил потенциал и хорошие перспективы развития Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. Об этом он заявил в понедельник во время совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Особое внимание на совещании было уделено реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". "Потенциал у Красноярского края большой. Он имеет хорошую перспективу для развития. Убежден, что руководитель края Михаил Михайлович (Котюков - ред.) с его опытом работы на федеральном уровне, безусловно, придаст новый импульс развитию региона. Мы со своей стороны, безусловно, будем помогать в решении вопросов", - цитирует Хуснуллина пресс-служба. Вице-премьер отметил, что у края есть дополнительные возможности в жилищном строительстве, поэтому нужно строить больше жилья, но не забывать при этом и об обеспечении новых микрорайонов социальными объектами. Решения требуют также вопросы развития транспортной, дорожной и аэропортовой инфраструктуры. "По итогам первого полугодия объем строительства в Красноярском крае составил 177,6 млрд рублей. Но так сложилось, что на сегодняшний день возведение жилья в основном ведется в краевом центре. Считаю, что и в других городах есть потенциал. И это одна из задач ближайшего времени – запустить программы современного жилищного строительства в муниципальных центрах", - сказал в свою очередь глава региона Михаил Котюков. По данным властей, в этом году в регионе планируется построить не менее 1 млн 430 тысяч квадратных метров жилья. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году порядка 8,9 млрд рублей выделено на 114 объектов.
https://ria.ru/20230810/krasnoyarsk-1889219093.html
https://ria.ru/20230713/krasnoyarsk-1884034739.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1126d0fb0956e617a7de79695e2253f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, красноярский край, россия, марат хуснуллин, михаил котюков
Жилье, Красноярский край, Россия, Марат Хуснуллин, Михаил Котюков

Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер России Марат Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил потенциал и хорошие перспективы развития Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
Об этом он заявил в понедельник во время совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Особое внимание на совещании было уделено реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".
«
"Потенциал у Красноярского края большой. Он имеет хорошую перспективу для развития. Убежден, что руководитель края Михаил Михайлович (Котюков - ред.) с его опытом работы на федеральном уровне, безусловно, придаст новый импульс развитию региона. Мы со своей стороны, безусловно, будем помогать в решении вопросов", - цитирует Хуснуллина пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что у края есть дополнительные возможности в жилищном строительстве, поэтому нужно строить больше жилья, но не забывать при этом и об обеспечении новых микрорайонов социальными объектами. Решения требуют также вопросы развития транспортной, дорожной и аэропортовой инфраструктуры.
Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили результаты работы селекционеров края и агротуристический потенциал Красноярского края
Патрушев отметил грамотную аграрную политику красноярских властей
10 августа, 10:24
«
"По итогам первого полугодия объем строительства в Красноярском крае составил 177,6 млрд рублей. Но так сложилось, что на сегодняшний день возведение жилья в основном ведется в краевом центре. Считаю, что и в других городах есть потенциал. И это одна из задач ближайшего времени – запустить программы современного жилищного строительства в муниципальных центрах", - сказал в свою очередь глава региона Михаил Котюков.
По данным властей, в этом году в регионе планируется построить не менее 1 млн 430 тысяч квадратных метров жилья. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году порядка 8,9 млрд рублей выделено на 114 объектов.
Вид на Красноярск с Караульной горы
Красноярская агломерация будет развиваться по шести направлениям
13 июля, 17:06
 
ЖильеКрасноярский крайРоссияМарат ХуснуллинМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала