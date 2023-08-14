https://ria.ru/20230814/khusnullin-1889976341.html

Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным

Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным - РИА Новости, 14.08.2023

Хуснуллин назвал развитие Красноярского края перспективным

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил потенциал и хорошие перспективы развития Красноярского края, сообщает управление... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:57

2023-08-14T14:57

2023-08-14T15:00

жилье

красноярский край

россия

марат хуснуллин

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил потенциал и хорошие перспективы развития Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. Об этом он заявил в понедельник во время совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Особое внимание на совещании было уделено реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". "Потенциал у Красноярского края большой. Он имеет хорошую перспективу для развития. Убежден, что руководитель края Михаил Михайлович (Котюков - ред.) с его опытом работы на федеральном уровне, безусловно, придаст новый импульс развитию региона. Мы со своей стороны, безусловно, будем помогать в решении вопросов", - цитирует Хуснуллина пресс-служба. Вице-премьер отметил, что у края есть дополнительные возможности в жилищном строительстве, поэтому нужно строить больше жилья, но не забывать при этом и об обеспечении новых микрорайонов социальными объектами. Решения требуют также вопросы развития транспортной, дорожной и аэропортовой инфраструктуры. "По итогам первого полугодия объем строительства в Красноярском крае составил 177,6 млрд рублей. Но так сложилось, что на сегодняшний день возведение жилья в основном ведется в краевом центре. Считаю, что и в других городах есть потенциал. И это одна из задач ближайшего времени – запустить программы современного жилищного строительства в муниципальных центрах", - сказал в свою очередь глава региона Михаил Котюков. По данным властей, в этом году в регионе планируется построить не менее 1 млн 430 тысяч квадратных метров жилья. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году порядка 8,9 млрд рублей выделено на 114 объектов.

https://ria.ru/20230810/krasnoyarsk-1889219093.html

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красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, красноярский край, россия, марат хуснуллин, михаил котюков