https://ria.ru/20230814/khrenin-1889890461.html

Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия"

Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023

Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл с визитом в Россию, где примет участие в работе форума "Армия-2023" и конференции по международной безопасности, РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:45

2023-08-14T09:45

2023-08-14T09:45

белоруссия

россия

виктор хренин

форум "армия — 2023"

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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл с визитом в Россию, где примет участие в работе форума "Армия-2023" и конференции по международной безопасности, сообщила пресс-служба министерства. "Министр обороны Республики Беларусь прибыл с рабочим визитом в Москву", - говорится в сообщении. Отмечается, что "генерал-лейтенант Виктор Хренин примет участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2023" и XI Московской конференции по международной безопасности".

https://ria.ru/20230814/malva-1889878109.html

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Влада Копылова

белоруссия, россия, виктор хренин, форум "армия — 2023"