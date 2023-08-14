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Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023
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09:45 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/khrenin-1889890461.html
Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия"
Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023
Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия"
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл с визитом в Россию, где примет участие в работе форума "Армия-2023" и конференции по международной безопасности, РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:45
2023-08-14T09:45
белоруссия
россия
виктор хренин
форум "армия — 2023"
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл с визитом в Россию, где примет участие в работе форума "Армия-2023" и конференции по международной безопасности, сообщила пресс-служба министерства. "Министр обороны Республики Беларусь прибыл с рабочим визитом в Москву", - говорится в сообщении. Отмечается, что "генерал-лейтенант Виктор Хренин примет участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2023" и XI Московской конференции по международной безопасности".
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белоруссия, россия, виктор хренин, форум "армия — 2023"
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Форум "Армия — 2023"
Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия"

Глава Минобороны Белоруссии прибыл в Россию для участия в форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги участников Международного форума "Армия"
Флаги участников Международного форума Армия - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги участников Международного форума "Армия". Архивное фото
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл с визитом в Россию, где примет участие в работе форума "Армия-2023" и конференции по международной безопасности, сообщила пресс-служба министерства.
"Министр обороны Республики Беларусь прибыл с рабочим визитом в Москву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "генерал-лейтенант Виктор Хренин примет участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2023" и XI Московской конференции по международной безопасности".
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